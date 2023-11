Reklama

Co zobaczymy w drugim odcinku show "Śpiewajmy Razem. All Together Now"? M.in. śpiewaka operowego, który wykona wielki hit Zbigniewa Wodeckiego "Pszczółka Maja". Czy uczestnik przekona do siebie aż 100-osobowe jury z Ewą Farną na czele? Zobaczcie zwiastun show!

A kolejny, drugi już odcinek show - o 20:30 w Polsacie! Będziecie oglądać?

