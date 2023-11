5 z 5

Po drodze były jeszcze drobniejsze wybryki, jak zaliczenie prac plastycznych, które zrobił ktoś inny za niego w szkole Eton College. Harry nazwał też kiedyś kolegę z wojska per „Paki”, uznano to za rasistowskie sformułowanie na Pakistańczyka.

Jednak książę Harry jest lubiany z powodu swojego naturalnego sposobu bycia, skłonności do wybryków i luzu. Teraz jest już piąty w kolejce do tronu i raczej "nie grozi" mu to, że zostanie królem. Mówi się, że jest ulubionym wnukiem Elżbiety II. A to, że Harry mógł zawsze sobie na więcej pozwolić, wiedział od dzieciństwa. Kiedy zwrócono mu uwagę, że źle się zachowuje w drodze do szkoły, powiedział wtedy, że William zostanie królem, nie on.

Podobnie było kiedy dorastał.

Susannah Harvey wspominała, jak kiedyś wyrwała się z księciem na romantycznych spacer. Kiedy się całowali, dziewczyna zapytała czy nie będą go szukać ochroniarze.

– Ja jestem ten nieważny. Pilnują Williama – powiedział Harry.

Przez lata Harry słuchał też plotek o tym, że jego ojcem nie jest książę Karol, tylko James Hewitt, kochanek księżnej Diany i jej ochroniarz.

To wszystko mogło wpłynąć, na to, że intensywniej przeżywał okres buntu. Jednak wygląda na to, że to już koniec i książę Harry rozpoczyna nowy rozdział - przykładnego członka rodziny, która zaraz pewnie się powiększy. PS. I na to szczerze liczymy! ;)