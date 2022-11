Edyta Górniak, która na co dzień mieszka na Podhalu, ponownie postanowiła zawitać do stolicy, co nie umknęło uwadze czujnych paparazzi. Jak donosi Super Express, słynna polska diva w weekend dawała koncert na urodzinach producenta telewizyjnego Jana Kepińskiego, jednak wieczór zakończyła w zupełnie innym miejscu i to razem z Izabelą Janachowską i jej mężem! Fotoreporterzy przyłapali, jak nocą bawi się śmietanka towarzyska. Czyżby w polskim show-biznesie zrodziła się nowa przyjaźń? Zobacz także: Izabela Janachowska i jej mąż mierzą się z obrzydliwym hejtem. Gwiazda TVN popłakała się przed kamerą Paparazzi przyłapali Edytę Górniak z Izabelą Janachowską Jak widać po przyjęciu urodzinowym, dla Izabeli Janachowskiej, Krzysztofa Jabłońskiego i Edyty Górniak noc była jeszcze młoda, bo cała trójka postanowiła wybrać się do restauracji w centrum Warszawy, gdzie - jak donosi tabloid - pojawili się po północy. Fotoreporterzy uwiecznili spotkanie gwiazd, którym towarzyszyły iście szampańskie nastroje. Ponoć całe spotkanie zakończyło się po godzinie 3. nad ranem! Izabela Janachowska, która ostatnio organizowała bajkowe przyjęcie urodzinowe dla swojego synka , razem z mężem i Edytą Górniak opuszczali lokal z szerokimi uśmiechami na twarzy. Czyżby słynna wedding plannerka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek miały ze sobą o wiele bliższe relacje? Z pewnością obie gwiazdy łączy Karolina Korwin-Piotrowska, która w ostatnim czasie zaliczyła małą aferę z Edytą Górniak, a także wcześniej krytykowała Izabelę Janachowską . Tej nocy gwiazdy nie stroniły od luksusu. Paparazzi uwiecznili, jak Edyta Górniak razem z Izabelą Janachowską i jej mężem wsiadają do luksusowej limuzyny - Rolls-Royce'a wartego dwa...