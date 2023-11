Reklama

Patryk Pniewski nową gwiazdą filmów Patryka Vegi? Tak! Młody aktor znany z "Barw szczęścia" zadebiutuje u Vegi w 2. części filmu "Kobiety mafii". Znany reżyser przed startem zdjęć do 2 części stanął przed nie lata wyzwaniem - musiał znaleźć nowych bohaterów płci męskiej, bowiem w 1. części uśmiercił prawie wszystkich! Czy zatem Patryk Pniewski stanie się nowym Piotrem Stramowskim? Nie jest tajemnicą, że gdy Patryk Vega kogoś polubi, chętnie zatrudnia go w kolejnych swoich filmach. Czy tak będzie z Patrykiem? Przekonamy się już wkrótce! Posłuchajcie, co młody aktor powiedział na temat swojej pracy na planie nowego filmu. Zdradził nam, kogo zagra!

Patryk Pniewski zagra u Vegi