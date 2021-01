Od skromnej Tereski z "Samego życia" do... seksownej mamuśki we "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"! Poznaliście Monikę Krzywkowską?!

Monika Krzywkowska zrobiła furorę swoją prześmiewczą rolą gorącej mamuśki we "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Horror trafił na Netflixa zaledwie 28 grudnia a dziś jest już najchętniej oglądanym filmem na polskiej platformie! Produkcja budzi skrajne emocje ale jedno jest pewne - nie da się przejść obojętnie obok postaci Glorii - polski odpowiednik mamy Stiflera z "American Pie" podgrzał atmosferę! Poznaliście w tej roli Monikę Krzywkowską, czyli skromną Tereskę z "Samego Życia"? Jeszcze kilka lat temu aktorka zmagała się z ogromnym dramatem!

Monika Krzywkowska zyskała sympatię widzów dzięki swoim licznym rolom serialowym i filmowym. Widzowie z pewnością pamiętają ją z roli Teresy z "Samego życia" ale równie bardzo uwielbiali jej role w "39 i pół" oraz jego kontynuacji, "M jak miłość" czy "Skazanych'. Tym razem sprawdziła się jednak w mocnej roli gorącej mamuśki w horrorze komediowym "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Widzowie po obejrzeniu filmu nie pozostawili jej gry bez komentarza:

- Ale rola 🔥 - Zagrała Pani w 100% swoją rolę. O wyglądzie nie wspomnę 🔥🔥🔥 - Gloria jest wszystkim!! ♥️♥️♥️ super film, super rola. Gratulacje! - Brawo, byłaś fenomenalna! 😍 W sumie jak zawsze, w każdej roli - Jest Pani genialna! To czysta przyjemność zobaczyć Panią w roli Glorii! - Jestem właśnie po obejrzeniu filmu. Naprawdę świetna rola "sugar mommy". Ja jestem pod wrażeniem. - Najlepsza rola w całym filmie😁 - pisali na Instagramie aktorki

Monika Krzywkowska wcieliła się w rolę Glorii, która romansuje z 17 lat młodszym od siebie chłopakiem. Jest również obiektem pożądania innych uczestników sylwestrowej imprezy, z czego doskonale sobie zdaje sprawę. "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" opowiadają historię tragicznej imprezy sylwestrowej. Nie brakuje tutaj seksu, alkoholu, narkotyków i głośnej muzyki. Splot niefortunnych zdarzeń, zazdrości i spisków doprowadza do rzezi. W tym filmie nic nie jest oczywiste!

Monika Krzywkowska rok temu opowiedziała również o dramacie przez który przechodziła 9 lat temu. W 2011 roku wykryto o niej czerniaka. O swojej historii opowiedziała w "Dzień Dobry TVN", przyznając, że to właśnie materiał tego programu sprowokował ją do zbadania swojego zdrowia:

Skończyło się szczęśliwie dla mnie - to było tak wcześnie wykryte, że nie zdążyłam doświadczyć tych najgorszych stron walki z rakiem. Ten czerniak jest tak okropny, można przez to przejść, ale można go też nie przeżyć. Poza lękiem i przerażeniem, kiedy dowiedziałam się o tym, że jestem chora, dosyć szybko dostałam pomoc - mówiła w 2019 roku.