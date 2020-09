Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak ma najmodniejsze botki tego sezonu! Znaleźliśmy podobne już za 119 złotych

Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że doskonale zna się na najnowszych trenach. Nowa prowadząca "Dzień Dobry TVN" to zdecydowanie jedna z najlepiej ubierających się gwiazd w polskim show-biznesie. Na oficjalnych imprezach zazwyczaj zachwyca w kobiecych sukniach, a na co dzień stawia na luz i wygodę. Ostatnio pokazała się w stylizacji, która idealnie sprawdzi się jesienią. Spójrzcie tylko na jej torebkę i buty!

Agnieszka Woźniak-Starak z torebką z frędzlami

Agnieszka Woźniak-Starak w miniony weekend pojawiła się w Stadninie Koni Ferensteinów na zawodach jeździeckich Gałkowo Perlage Masters 2020. Gwiazda TVN pozowała do zdjęć w czarnych, dopasowanych spodniach, które połączyła z beżową bluzą z kapturem. Look Agnieszki Woźniak-Starak uzupełniły modne już od kilku sezonów zamszowe botki i supermodna czarna torebka z frędzlami. Taka torebka to prawdziwy hit jesieni 2020, a prowadząca "Dzień Dobry TVN" udowodniła, że możecie ją łączyć nawet ze sportową bluzą.

Zobaczcie sami, jak na sportowej imprezie prezentowała się Agnieszka Woźniak-Starak! Podoba się Wam stylizacja gwiazdy TVN? Spójrzcie na jej najnowsze zdjęcia i głosujcie w naszej sondzie!

Agnieszka Woźniak-Starak na Gałkowo Perlage Masters 2020.

East News

Beżowe botki i torebka z frędzlami to prawdziwy hit jesieni 2020.