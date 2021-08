Margaret to zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistek. I nie chodzi tylko o jej muzyczny styl, ale także o kreacje, które zawsze są bardzo oryginalne i wielokrotnie już były szeroko komentowane. Tym razem wokalistka zdecydowała się na look, w którym główną rolę gra ozdoba na jej spodniach. Kryształki ułożone w kształt męskiego członka wywołały sporą dyskusję na instagramowym profilu artystki. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, część internautów jest zachwycona, a pozostali grzmią, że jest to już przesada. Zobaczcie i oceńcie sami!

Margaret w odważnej kreacji podczas występu na Open'erze

Margaret do swojej kolekcji bardzo oryginalnych i ciekawych stylizacji, które budzą emocje wśród fanów, właśnie dołożyła kolejny look. Kostium seksownego Pikachu to jeszcze nic - tym razem artystka zdecydowała się na coś jeszcze bardziej odważnego.

Piosenkarka ostatnio dała koncert w ramach imprezy Open'er, ale tym razem to nie sam występ jest szeroko komentowany w sieci, a... spodnie gwiazdy. Od tej stylizacji uczestnikom imprezy z pewnością trudno było oderwać wzrok. Margaret zdecydowała się na jeansy, które w okolicach krocza są ozdobione mnóstwem kryształków układających się w kształt męskiego członka. Zdjęcie tej oryginalnej kreacji, pojawiło się na Instagramie artystki.

Oczywiście tak odważna i oryginalna stylizacja wzbudziła wśród Internautów wiele emocji. Część obserwatorów gwiazdy nie szczędziła słów krytyki.

- Te spodnie to lekka przesada 😮 - Penis na spodniach? Serio? W jakich ja czasach żyje 🙈 - Słabe spodnie 👎 - A ja właśnie nie rozumiem po co te spodnie... - Obrzydliwe 😠😡 - czytamy w komentarzach.

fot. Akpa /Jacek Kurnikowski

Jednak pozostali obdarowali Margaret komplementami i są zachwyceni jej oryginalnością!

- Te spodnie to HIT 🔥🤣🤣 - Oryginalne spodnie 😂🔥 Czekamy na Maggie Vision Tour 😎 - Kocham te spodnie 💗😍🥰 - Dobra. Te spodnie to sztoss XD - piszą fani.

A Wam jak się podobają spodnie piosenkarki? Margaret już nie raz zaskakiwała fanów swoimi pomysłami na stylizacje i pewnie jeszcze nie raz uda jej się wywołać wielkie emocje wokół swojej kreacji!