Małgorzata Rozenek z rodziną w przebraniach z "Opowieści Podręcznej". Dosadnie skomentowała, dlaczego usunęła wpis o decyzji TK

Małgorzata Rozenek pokazała rodzinne zdjęcie, na którym wraz z synami oraz Radosławem Majdanem pozują w strojach bohaterek filmu "Opowieści Podręcznej" nakręconego na podstawie książki Margaret Atwood. Gwiazda TVN wyznała, że w tym roku nie wyobrażała sobie innych przebrań z okazji Halloween.

Przyjdzie czas to wyjaśnię. Serio teraz nie mogę 🤷‍♀️

Zatem jaki był powód? Zobaczcie.

Małgorzata Rozenek z rodziną w stronach z "Opowieści Podręcznej" na Halloween 2020

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan co roku świętują Halloween. W tym roku postanowili nawiązać do sytuacji politycznej w kraju i ogromnych protestów, które mają miejsce po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Na profilach Majdanów pojawiło się rodzinne zdjęcie w strojach z "Opowieści Podręcznej";

#halloween2020 takie #halloweencostume 🤷‍♀️ Przypadek? Nie sądzę💁‍♀️ Uwielbiamy halloweenowe przebieranki, ale w tym roku nie mieliśmy wątpliwości jakie powinno być tegoroczne przebranie, kwarantanna sprzyja rozmowom z dziećmi o książkach, o filmach, polityce i sprawach społecznych, bo w kraju, w którym chore dzieci przestają interesować rządzących z chwilą narodzenia, a kobiety zmusza się do rodzenia śmiertelnie zniekształconych dzieci skazując i ją i je na niewyobrażalne cierpienie, w kraju tak dotkniętym II Wojną Światową, naziole nazywają się patriotami 🤦‍♀️ deklarując ogromną odwagę i prawie gotowość do oddania życia za ojczyznę, jednocześnie boją się, pod hejterskim komentarzem podpisać imieniem i nazwiskiem 🤷‍♀️ tylko taki strój nam przyszedł do głowy 🤷‍♀️

Gwiazda odniosła się również do swojego kontrowersyjnego wpisu po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego, w którym kontrowersyjną grafiką zwróciła się do Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. Wpis bardzo szybko zniknął z profilu Małgorzaty Rozenek i nie podała powodów tej decyzji aż do teraz:

i tak btw: to właśnie z powodu tych pięknych kawalerów i ich jeszcze piękniejszych połówek skasowałam pewien wpis. Nie tylko dlatego, że boje się konsekwencji, bo jako wykształcony prawnik, wiem jaki jest porządek prawny kraju w którym żyję, i nie wrzucam sobie ot tak, tej wagi, spontanicznych postów. Skasowałam go m.in. po to, by chronić wszystkich tych, którzy odważnie, imieniem i nazwiskiem w komentarzach wyrazili swoje poparcie dla jego treści. Nie chce, pomagać „umiłowanym synom ojczyzny” którzy z anonimowych kont obrażali spokojnych i z ogromnym poczuciem humoru ludzi. Więc #nolitetebastardescarborundorum 💪

Dodała także:

Siła jest kobietą,

Miłość jest kobietą

Polska jest kobietą

#strajkkobiet

I znów, zachęcam wszystkich tych miłujących Boga, ale zapominających o umiłowaniu bliźniego, kochających płody a nienawidzących człowieka, mających Boga, Honor i Ojczyznę na ustach, a w ręku pałki do bicia kobiet i słabszych, o pozostawianie swoich wpisów i komentarzy. W nich, niby mówicie o mnie, a tak naprawdę najwiecej mówicie o sobie 🤷‍♀️ a oglądając w zaciszu domowej kwarantanny obrazki z wczoraj, pękałam z dumy i radości jakich cudownych mamy ludzi. Oni dają nadzieje, że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie” musimy się tylko nauczyć rozmawiać 😊 JESTEM Z WAMI 🇵🇱

