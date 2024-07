Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny wbija szpilę Renacie Kaczoruk! Konflikt gwiazd przybiera coraz większe rozmiary, a panie nie szczędzą sobie złośliwości. Małgorzata Rozenek-Majdan zasugerowała nawet ostatnio, że jej koleżanka z programu "Azja Express" powinna zgłosić się do jej show "Projekt Lady", w którym uczy się młode kobiety, jak zachowywać się przy stole czy podczas oficjalnych spotkań. Nic nie wskazuje na to, aby panie szybko się pogodziły. Ba! Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pozwali Kubę Wojewódzkiego, ukochanego Renaty Kaczoruk, za jego obraźliwe wypowiedzi na ich temat, które znalazły się w wywiadzie z nim w magazynie "Playboy". To jednak nie zakończyło wojny między nią, a Renatą...

Reklama

W poniedziałek modelka zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy ją leżącą na łóżku i dodała hasztag:

#ksiezniczkanaziarnkugrochu

Małgorzata Rozenek-Majdan podchwyciła temat i na swoim profilu na Instagramie zamieściła fotkę swoich wylegujących się buldożków francuskich i trochę zażartowała ze zdjęcia Renaty Kaczoruk dodając podpis:

#ksiezniczkinaziarnkugrochu

Czy będzie dalszy ciąg tej medialnej kłótni? A może już jesteście znudzeni?

Zobacz także

Zobacz: Małgorzata Rozenek namawia Renatę Kaczoruk do udziału w... "Projekt Lady"! Zrobi z niej damę?

Renata Kaczoruk jest #ksiezniczkanaziarnkugrochu ?

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan zakpiła z podpisu Renaty Kaczoruk.