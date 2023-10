Jesienią na antenie TVP 2 zobaczymy nowy program "You Can Dance. Nowa generacja" - w jury zasiądzie m.in. Misha Kostrzewski, brat Małgorzaty Rozenek, której zdarzało się krytykować stację za niektóre materiały wypuszczone na antenie. Również sam Misha musiał zmierzyć się z pierwszą krytyką za udział w programie, sceptycznie wypowiadał się na ten temat np. Michał Piróg. Co na to brat Małgosi?

Misha Kostrzewski obawia się hejtu za pracę w programie TVP?

Misha w rozmowie z Party.pl zaznacza, że dla niego nie jest najistotniejsze to, w której stacji pojawi się taneczny program z jego udziałem, zaś fakt, że udział w nim będą brały dzieci, które mają szansę zdobyć sławę i rozwijać swoje pasje:

Mi się wydaje, że to program dla dzieci. Ludzie, którzy oglądają ten program, mogą oglądać TVP lub TVN. To jest program o dzieciach, dzieciom jest obojętna polityka. Tu nie ma miejsca na politykę - mówi nam Misha.

Jak więc Misha reaguje na krytykę? Posłuchajcie naszej rozmowy z Kostrzewskim!

