Edyta Górniak to jedna z najbardziej utalentowanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Niedawno jej życie i kariera stały się inspiracją dla dwuczęściowego filmu przygotowanego przez platformę SkyShowtime. Niewielu fanów zdaje sobie jednak sprawę, jak wiele trudnych doświadczeń ma za sobą artystka. W najnowszej rozmowie z Michałem Dziedzicem wokalistka wróciła do bolesnych wspomnień.

Edyta Górniak w dramatycznym wyznaniu

Edyta Górniak to postać, której zdecydowanie nie trzeba przedstawiać fanom polskiej muzyki. Jej życie prywatne i imponująca kariera posłużyły jako scenariusz do dwuczęściowej produkcji dostępnej na platformie SkyShowtime, jednak - jak sama przyznaje - nie sposób było zawrzeć w niej wszystkich doświadczeń. Artystka ma za sobą wiele trudnych przeżyć, o których zdecydowała się opowiedzieć szerzej w ostatniej rozmowie z Michałem Dziedzicem.

Edyta Górniak już w filmie poświęconym swojemu życiu zdobyła się na niezwykle poruszające wyznanie. Artystka opowiedziała, że przez dziewięć lat była zamykana na klucz i była więziona we własnym domu przez swoją matkę i ojczyma. Teraz ponownie wróciła do tych bolesnych wspomnień, dzieląc się nimi w najnowszej rozmowie. Dlaczego nikt nie reagował na przemoc, której doświadczyła?

Myślę, że dzisiaj gdyby tak było, to moi rodzice poszliby do więzienia. Dzisiaj się tak zmieniły czasy, nabraliśmy wszyscy świadomości, że dzieci nie powinno się bić. Można je oczywiście kształtować jakoś. (...) Nie mam już za złe nikomu. Ale czasami tak było, że jak wyjeżdżali rodzice na działkę na kilka dni to sąsiadka przynosiła mi jedzenie dwa razy dziennie mówiła.

Artystka nie ukrywa, że trudne przeżycia odcisnęły wyraźne piętno na jej życiu, kształtując ją zarówno jako człowieka, jak i artystkę. Dziś stara się patrzeć na swoją bolesną przeszłość właśnie przez ten pryzmat.

Ja wolę o tym myśleć, że ja się wtedy nauczyłam dużo. Wybieram tę stronę. Już nie chcę pamiętać tego cierpienia, samotności, poczucia odrzucenia, poniżenia. (...) Ja potrafię - i to jest moja wielka umiejętność, którą nabrałam przez wiele lat - naprawdę potrafię wybaczać. Uważam, że to jest dar dodała Edyta Górniak.

Edyta Górniak o trudnej relacji z matką

Gwiazda zdecydowała się także szczerze opowiedzieć o swojej skomplikowanej relacji z matką. Wyznała, że mimo upływu lat nigdy nie doczekała się z jej strony słów przeprosin.

Taki mam zawsze dysonans, że na początku życia mnie ograbiono ze wszystkiego, co jest podstawą. A później po parunastu latach, kiedy stałam się już nastolatką, dostałam mnóstwo miłości i uwagi. Ja po prostu musiałam sobie z tym poradzić. (...) Większość lat byłam na takim survivalu, cały czas się bałam, że robię coś złego. Byłam gotowa na karę w każdej chwili opowiadała.

Edyta Górniak ujawniła również, jak obecnie wyglądają jej relacje z matką.

Nie mam już żadnych. Wybaczam jej. Dałam jej czterdzieści lat mojego życia starań. Jedną rękę, drugą rękę, jedną nogę, drugą, nogę, serce, czas, życie, pieniądze, czułość. Nie mam więcej, jak to jest za mało to już nie mam więcej. I tak, gdyby nagle się pojawiła, nie wiem czy potrafiłabym się odnaleźć, że mam jakąś opiekę wyznała w rozmowie z Michałem Dziedzicem.

