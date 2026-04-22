5. edycja "Farmy" cieszy się ogromną popularnością, która rośnie z odcinka na odcinek. Widzowie przeżywają to, co dzieje się w programie i nie zawsze zgadzają się z zachowaniami niektórych uczestników czy decyzjami produkcji. Teraz nieoczekiwanie głos zabrały prowadzące "Farmę", które przekazały ważne wieści ws. produkcji i programu. Ale nowina!

Do ostatniej prostej zostały tygodnie, a w programie czuć, że każdy kolejny dzień na "Farmie" jest jeszcze trudniejszy. Ten sezon od początku gra na wysokich obrotach. 5. edycja "Farmy" wystartowała 16 lutego i jest najdłuższa w historii formatu. W praktyce oznacza to więcej czasu na zwroty akcji, więcej prób charakterów i więcej momentów, w których uczestnicy muszą udowodnić, że potrafią utrzymać nerwy na wodzy.

Finał "Farmy" ma już oficjalny termin. Produkcja potwierdziła, że ostatni odcinek odbędzie się na żywo 7 maja 2026, a o wygranej jednej z trzech osób, które dotrą do końca, zdecydują widzowie w głosowaniu SMS. Stawką są tytuł Super Farmera, Złote Widły i nawet 200 tys. zł.

Niedługo przed wielkim finałem w mediach społecznościowych radosną nowiną podzieliły się prowadzące "Farmę". Ilona i Milena Krawczyńskie przekazały, że program "Farma" otrzymał nagrodę dla najlepszego relity show.

Odebrałyśmy już nagrodę za najlepsze reality show. Oczywiście nagroda ląduje w rękach 'Farmy', więc z tego miejsca chcemy podziękować widzom za głosy, ale przede wszystkim ta nagroda najbardziej należy się naszym uczestnikom, którzy wylewają krew, pot, łzy na 'Farmie'. -powiedziała w relacji na Instastory Ilona Krawczyńska

Ilona Krawczyńśka podkreśla, że jest to trudny i wymagający program, a uczestnicy na co dzień mierzą się nie tylko z kolejnymi zadaniami, ale i brakiem jedzenia oraz konfliktami:

Jest to trudny program, jest on trudny w oczach widzów też w ocenie, ale to są dwa miesiące w chol***ie trudnych warunkach dla naprawdę osób, które się nie znają i walczą. - dodała prowadząca

Głos w sprawie uczestników zabrała Milena Krawczyńska, która podkreśla, że udział w programie był dla nich trudny, ale równie ciężkie jest oglądanie emisji kolejnych odcinków, kiedy muszą mierzyć się z komentarzami widzów. Jak wiadomo, opinie na temat niektórych uczestników są naprawdę krytyczne, co z pewnością nie jest dla nich łatwe.

Często zaznaczamy, że emisja jest dla nich równie trudna, bo muszą sporo znosić. Przede wszystkim opinii widzów, które nie są często przyjazne, często jest mało zrozumienia w tym, więc jesteśmy z uczestnkami. - podkreśliła Milena Krawczyńska

