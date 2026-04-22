Izabela Macudzińska od lat udowadnia, że w jej życiu nie ma miejsca na słowo "nuda". Najpierw jej fani mogli śledzić losy celebrytki w "Królowych życia", później w "Diabelnie boskich", ale to nie wszystko. Gwiazda TTV nie boi się też bardziej ekstremalnych wyzwań, co udowodniła w "99. Gra o wszystko", "Damach i wieśniaczkach" oraz najnowszej odsłonie "Królowej przetrwania", gdzie wraz z innymi celebrytkami walczy o być albo nie być w lankijskiej dżungli. Co więcej, nawet na Sri Lance przebojowa projektantka z Poznania nie rezygnuje z ekstrawaganckich stylizacji. Te możemy również podziwiać w mediach społecznościowych Izabeli Macudzińskiej, gdzie to właśnie moda, wystawny styl życia i rodzina grają pierwsze skrzypce. Zobaczcie jeden z najnowszych looków gwiazdy "Królowej przetrwania". Izabela Macudzińska postawiła na jedną z najmodniejszych spódnic na lato 2026.

Izabela Macudzińska w modnej spódnicy "Crochet"

Atrakcyjna aparycja, wystawny styl życia i wyjątkowe poczucie estetyki Izabeli Macudzińskiej od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. Zarówno na ekranie, czerwonym dywanie jak i w mediach społecznościowych ukochana żona Patryka Borowiaka stawia na oryginalność i nie stroni od ekstrawaganckich projektów oraz niecodziennych połączeń faktur oraz kolorów.

Ostatnio Izabela Macudzińska zachwyciła marynarką typu "Peplum", która są jednym z najmocniejszych trenów nadchodzących sezonów. Teraz postawiła z kolei na spódnicę typu "Crochet", która latem zaleje ulice światowych stolic mody. Biało-czarną szydełkową spódnicę gwiazda "Królowej przetrwania" zestawiła z szydełkowym topem w ten samej tonacji. Całość wygląda lekko, wakacyjnie i wyjątkowo stylowo.

Szydełkowe spódnice typu "Chrochet" zaleją ulice latem

Szydełkowe ubrania wracają jak bumerang niemal każdego lata, ale w 2026 roku ten trend będzie jeszcze bardziej widoczny. Ażurowe faktury, dziergane wzory i żywe kolory momentalnie przywołują skojarzenia z modą lat 70. i estetyką boho. W praktyce ten klimat da się przenieść także do miasta. Szydełko nie wymaga scenografii w postaci plaży, żeby robiło wrażenie. Jest na tyle wyraziste, że potrafi dodać lekkości i luzu nawet wtedy, gdy w planie jest zwykły spacer, szybka kawa czy spotkanie po pracy.

W trendzie będą nie tylko koronkowe spodnie "Lace" w stylu Izabeli Macudzińskiej, ale też dziergane spódnice typu "Chrochet". W lekkich ażurowych modelach to faktura gra pierwsze skrzypce. Największa zaleta tej spódnicy? Można ją "podkręcić" albo uspokoić dosłownie jednym dodatkiem.

Jak stylizować modne szydełkowe spódnice typu "Chrochet"

Na większe wyjście warto postawić na zestaw, który zawsze działa: dobrze skrojony top, sandałki na obcasie i kopertówka. Ażurowa faktura robi swoje, więc reszta może być klasyczna, wtedy całość wygląda nowocześnie i nie skręca w stronę przesady. Na co dzień sprawdza się klasyka, czyli basicowy T-shirt, skórzane klapki i pojemna torebka typu shopper. To stylizacja, która ma w sobie luz, ale wciąż wygląda na przemyślaną.

A jeśli chcecie nieco "dociążyć" look i nadać mu bardziej miejski charakter, warto zamienić typowo letnie buty na cięższe botki. Do tego oversizowa marynarka, T-shirt i okazała torebka.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Gdzie kupić modne szydełkowe spódnice typu "Chrochet" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jeśli spodobała wam się modna spódnica Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania", mam dla was dobrą wiadomość. Podobne znalazłam dla was w znanych i lubianych sieciówkach. Modną szydełkową spódnicę typu "Chrochet" w stylu gwiazdy "Królowej przetrwania" w biało-czarne pasy o długości maxi znalazłam dla was w Reserved za 49,99 złotych.

Niemal identyczna propozycja, choć o długości midi czeka na was w Sinsay. Tu spódnicę "Chrochet" z efektem szydełkowego ściegu kupicie za zaledwie 39,99 złotych.

Dla fanek długości mini i bardziej ekstrawaganckich prześwitów też coś znalazłam. W H&M za 269,99 złotych czeka na was ażurowa spódnica "Chrochet" z efektem szydełkowych, trójwymiarowych kwiatów, układających się w biało-czarną szachownicę.

Zobacz także: