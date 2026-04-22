Informacja o zakończeniu małżeństwa Marcina Prokopa i Marii Prażuch‑Prokop, która pojawiła się 14 kwietnia, błyskawicznie rozlała się po mediach i uruchomiła falę komentarzy. 21 kwietnia do dyskusji dołączył Kuba Wojewódzki: w felietonie "Mea pulpa" na łamach "Polityki" uderzył w charakterystycznym stylu, łącząc temat rozstania z tytułem podróżniczego programu Prokopa emitowanego w TVN.

Kuba Wojewódzki wbija szpilę Prokopowi

Przez lata pracy w branży, Wojewódzki dał się poznać jako bezkompromisowy i odważny w swoich wypowiedziach dziennikarz. W swoim programie nierzadko nie szczędzi gościom drobnych szpilek i uszczypliwości. Tym razem wziął pod lupę Marcina Prokopa, o którym ostatnio jest naprawdę głośno.

W swoim felietonie "Mea pulpa" na łamach "Polityki" nawiązał do rozstania prezentera, zahaczając przy okazji o jego program "Niezwykłe Stany Prokopa":

Po 20 latach małżeństwa z Marią Prażuch Marcin Prokop ogłosił koniec ich związku. A więc wolność. Do niezwykłych stanów Prokopa dołączył następny

Na tym jednak nie poprzestał. W jednym z odcinków podcastu "WojewódzkiKędzierski", w którym gościła Dorota Wellmann, Wojewódzki postanowił zapytać ją wprost o to, co obecnie dzieje się z Marcinem Prokopem.

Co się dzieje z Marcinem Prokopem, jak usiadł w programie ''Mam talent!'' jako juror i, mówiąc bardzo metaforycznie, odpiął kabury z rewolwerami. Krytycyzm bliski zeru. Stracił jaja. Co się wydarzyło?

Prezenterka, która od lat współprowadzi z Prokopem "Dzień Dobry TVN", najwyraźniej nie zamierzała wdawać się w głębszą dyskusję. Odpowiedziała jedynie:

Uważam, że jego funkcja tam i cel zatrudnienia go był inny niż efekt, który został osiągnięty

Marcin Prokop dobitnie odpowiada Wojewódzkiemu

Drobne uszczypliwości kolegi z branży natychmiast dotarły do samego zainteresowanego. W rozmowie z Plejadą odbił piłeczkę i nie oszczędził Wojewódzkiego. Przy okazji wyjaśniał, że jego podejście do pracy opiera się na budowaniu pozytywnych emocji: woli dodawać ludziom energii, podkreślać ich mocne strony i chronić wrażliwość uczestników, zamiast urządzać publiczne upokarzanie.

Nie jestem i nie byłem żadnym ''rewolwerowcem'', tylko człowiekiem, który stara się handlować pozytywnymi emocjami. Dawać ludziom radość i nadzieję, dmuchać w skrzydła ich aspiracji, przyłapywać ich na tym, co robią dobrze oraz chronić ich wrażliwość, a nie bawić się w ich publiczne upokarzanie i niszczenie. Bo dla mnie to jest forma przemocy, a nie krytyki

Jednocześnie - mimo deklarowanej sympatii do Wojewódzkiego - nie zostawił bez komentarza jego medialnego wizerunku. Wytknął mu rozdźwięk między kreowaniem się na bezkompromisowego dziennikarza a udziałem w kampaniach reklamowych, które trudno pogodzić z takim etosem.

Z jednej strony próbuje udawać etos bezkompromisowego dziennikarza, a z drugiej hurtowo reklamuje wybielacze do zębów i hot-dogi ze stacji benzynowej, pozując przy tym na tle neonowych resoraków

Pozostaje pytanie, czy odpowiedź Prokopa zdoła uciszyć docinki Wojewódzkiego.

