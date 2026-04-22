Trudne zadanie i bunt jednego z uczestników na "Farmie"

Na "Farmie" atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Zmęczenie uczestników zaczyna dawać się we znaki, a fatalne warunki pogodowe tylko pogarszają nastroje. Brak ognia oznacza nie tylko koniec marzeń o ciepłym posiłku, ale także realne zagrożenie dla wykonania Zadania Tygodnia. Niektórzy zastanawiają się, czy uczestnicy wyrzucą Henryka z "Farmy". Najbliższe wyzwanie okaże się wyjątkowo wymagające. Farmerzy będą musieli współpracować z uczestnikiem, który od dawna budzi kontrowersje. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, gdy zbuntowany gracz odmówi współpracy z resztą uczestników. Nie wszyscy jednak poddadzą się złej atmosferze. Część młodszych uczestników znajdzie sobie zajęcie, które sprawi im sporo radości. Co więcej, ich zaangażowanie zostanie zauważone i pochwalone przez Szymona.

Nominacja Pauliny na "Farmie" wstrząśnie uczestnikami

Prawdziwe emocje dopiero nadejdą, gdy pozostali farmerzy zmierzą się z najtrudniejszym etapem zadania. Jeden z uczestników ma poczucie niesprawiedliwości, które cały czas narasta. W końcu nie wytrzyma i doprowadzi go do granic wytrzymałości. Co więcej, niektórzy uczestnicy zaczynają ignorować polecenia Farmera Tygodnia. Jego autorytet zacznie gwałtownie topnieć, a brak wiedzy na temat tego, jak powinna funkcjonować "Farma" budzi niechęć innych. Kulminacją odcinka będzie pierwsza nominacja, która wstrząśnie całą "Farmą" i uruchomi lawinę zaskakujących wydarzeń prowadzących do czteroosobowego pojedynku. Emocji z pewnością nie zabraknie, a ten tydzień to będzie prawdziwy rollercoster. Będziecie oglądać?

fot. mat. prasowe Farma