Ostatnie wydarzenia na "Farmie" obfitowały w trudne decyzje, silne emocje i łzy. Jak się okazuje, najbliższe dni na "Farmie" również nie będę spokojne, do czego przyczyni się zachowanie Henryka. Czym tak bardzo wzburzył telewidzów?

Henryk z zarzutami sabotowania zadania na "Farmie"

Po tym, jak prowadzące "Farmy" ogłosiły wieści w sprawie programu, ukazała się zapowiedź środowego odcinka "Farmy". Telewidzowie mieli okazję zobaczyć scenę, w której farmerzy w pocie czoła starają się wykonać zadanie tygodnia, czego częścią jest ukiszenie kukurydzy. W pewnym momencie Paulina, pełniąca funkcję Farmerki Tygodnia, poprosiła Henryka o odejście na moment od robienia serów, w celu pomocy grupie. Mężczyzna natychmiastowo jej odmówił, tłumacząc, że chce samodzielnie dokończyć swoja część zadania.

Ja muszę dokończyć swoje zadanie, koniec. Kochana, nie ma tak. Muszę dokończyć, mam dwa aż do zrobienia. (...) Muszę idealnie temperaturkę pilnować. Nie chcę, żeby ktoś mi zepsuł odpowiedział Henryk, odmawiając pomocy.

Kiedy Paulina powróciła do reszty farmerów i zrelacjonowała im odpowiedź Henryka, jedna z uczestniczek show od razu wypaliła:

Czemu on zadanie sabotuje?

Jednak bardzo szybko obronił go sojusznik z Wikingów, Wojtek:

Nie wiem, czy sabotuje, robi.

Jak takie zachowanie odebrali fani "Farmy"? W komentarzach zawrzało.

Fala komentarzy po zachowaniu Henryk w "Farmie"

Pod zwiastunem odcinka w mediach społecznościowych programu przeczytać można mocne głosy krytyki względem Henryka oraz wspierającego go Wojtka.

A stare pajace kombinują. Są bardzo konfliktowi i patrzą, jak położyć zadanie.

Taki jest właśnie podły Heniek. Fałszywy, cham bezczelny grzmią internauci.

Jednak w komentarzach znaleźć można również głosy popierające postawę Wikingów.

Bardzo dobrze, że Henryk odmówił. Wojtek brawo, że ująłeś się za kumplem.

Nie zabrakło też słów odnoszących się do całego zajścia i poszczególnych uczestników, którzy podejmują się w programie różnych strategii.

Jak tak to Heniek zły, jak do roboty to go wołają. Dominikę nagle znowu kręgosłup boli (przy kamieniach nie bolał). Młodzież leci w kulki aż gwiżdże.

Jak pomóc trzeba, to Henryk i Wojtek są ok. Młodzież myśli, że na Farmie się leży i pachnie. Pomylili programy. Trzeba iść do programu Hotel Paradise albo Love Island czytamy w komentarzach.

A wy co sądzicie o tej sytuacji?

Zobacz także: