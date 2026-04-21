Wczorajszy odcinek "Farmy" przyniósł zaskakujące przetasowania wśród sojuszy uczestników, a dziś emocje ponownie sięgają zenitu. Atmosfera na farmie staje się coraz bardziej napięta - uczestnicy opracowują nowe strategie, jednak wciąż trudno jednoznacznie ocenić, kto jest szczery, a komu można naprawdę zaufać.

Co wydarzyło się na "Farmie" w ostatnim odcinku?

Już na początku odcinka "Farmy" Henryk zapowiedział, że przy najbliższej okazji postara się wyeliminować Aksela.

Ja chcę utrzeć jemu nosa, bo jest jedyną osobą, która mnie na tej farmie denerwuje. Jeżeli Aksel będzie w zawodach ze mną to niestety będę się starał, żebyśmy przegrali zapewnił.

Tymczasem Szymon i Beata pojawili się z kolejnym Zadaniem Tygodnia, które przekazali nowej Farmerce Tygodnia - Paulinie. Przed uczestnikami stanęło nowe wyzwanie, które ma sprawdzić ich zaangażowanie i współpracę. Co tym razem przygotowali dla nich prowadzący i czy Paulinie udało się dokładnie zapamiętać wszystkie szczegóły zadania?

W tym tygodniu czeka was kiszonka z kukurydzy. Wiesz, co to jest kiszonka? zaczął Szymon.

Choć na początku Paulina miała trudności z obliczeniami, z czasem udało jej się opanować i zrozumieć treść zadania. Na tym jednak nie koniec wyzwań - Beata szybko przekazała uczestnikom kolejną część instrukcji.

Farmerzy będą musieli przygotować masło, ser oraz twaróg, co wymaga od nich dobrej organizacji i współpracy. Dodatkowo Wojtek został odpowiedzialny za nadzorowanie pracy przy sieczkarni, która posłuży do przygotowania kiszonki z kukurydzy.

Nowe strategie na "Farmie"

Choć Henryk rozważa eliminację Aksela, Karolina i Agnieszka mają zupełnie inną strategię i biorą pod uwagę pozbycie się jednego z Wikingów. Ich plan opiera się na przekonaniu, że niezależnie od tego, kto ostatecznie stanie do pojedynku, to właśnie Wojtek lub Henryk mogą zakończyć swoją przygodę z programem. Jednocześnie Agnieszka nie ukrywa, że trudno będzie jej wyrzucić z gry Wojtka, z którym ma dobrą relację.

Paulina, Aksel, Ola i Rafał, którzy wykonywali zadanie w polu kukurydzy, postanowili wykorzystać wspólny czas na rozmowę na temat eliminacji.

Także Henio odwiedzi sobie Działodowo szybciej niż myśli. On się tego nie spodziewa zapowiedzieli.

Po powrocie na Farmę Aksel i Karolina udawali kłótnie przed Henrykiem, aby ten nie zaczął podejrzewać, że rozpoczęli nowy sojusz.

Starcie Wikingów

Atmosfera na "Farmie" z każdą chwilą stawała się coraz bardziej napięta. Najpierw doszło do sprzeczki o przygotowanie produktów do Zadania Tygodnia między Henrykiem a Agnieszką, a chwilę później emocje sięgnęły zenitu pomiedzy Henrykiem a Wojtkiem.

Niespodziewanie między Wikingami wybuchła kłótnia na "Farmie", co wyraźnie zaskoczyło pozostałych uczestników. Nikt nie przypuszczał, że dotąd nierozłączni przyjaciele mogą stanąć po przeciwnych stronach i pozwolić, by emocje wzięły górę. Ostatecznie Henryk postanowił przeprosić swojego kompana i panowie pogodzili się.

