Fani "Farmy" od razu zareagowali. Po odcinku posypały się komentarze
Wtorkowy odcinek "Farmy" był pełen spięć i nieporozumień między uczestnikami. Doszło nawet do sprzeczki między Wojtkiem a Henrykiem, którzy byli dotychczas nierozłączni. Nie zabrakło jednak również humoru - sojusz Karoliny i Aksela zachwycił widzów. Posypały się komentarze.
Karolina i Aksel we wczorajszym odcinku "Farmy" zaskoczyli widzów swoją aktorską grą, która - jak żartują internauci - zasługuje na Oscara. Uczestnicy odegrali przekonującą kłótnię, by uśpić czujność Wikingów i wzmocnić swoją pozycję w grze. Cała sytuacja wyraźnie rozbawiła fanów programu, którzy w komentarzach nie szczędzą pochwał i doceniają spryt oraz pomysłowość uczestników.
Wielkie emocje na "Farmie"
W 47. odcinku "Farmy" atmosfera była wyjątkowo napięta, a emocje między uczestnikami sięgały zenitu. Doszło do licznych nieporozumień, zwłaszcza z udziałem Henryka, który popadł w konflikty z kilkoma osobami. Ku zaskoczeniu widzów pokłócił się nawet ze swoim bliskim sojusznikiem, Wojtkiem.
Wśród fanów programu coraz częściej pojawiają się spekulacje, że to właśnie Henryk może pożegnać się z programem podczas najbliższej eliminacji. Nie brakuje jednak teorii, że sytuacja może się jeszcze odwrócić - wszystko za sprawą Agnieszki, która według części widzów może ujawnić strategię swojej drużyny i zmienić bieg gry.
Sojusz Karoliny i Aksela na "Farmie"
Karolina i Aksel postawili na ryzykowną, ale bardzo sprytną strategię, która szybko przyciągnęła uwagę widzów. W obliczu rozpadających się sojuszy i rosnącego napięcia Karolina zaproponowała Akselowi nowy sojusz na "Farmie" i wspólne działanie przeciwko Wikingom. Jednocześnie oboje doskonale zdawali sobie sprawę, że muszą działać ostrożnie, by nie zdradzić swoich prawdziwych intencji.
Dlatego zdecydowali się na nietypowy manewr - odegrali przed Henrykiem pokazową kłótnię, która miała zmylić rywala i odwrócić uwagę od ich sojuszu. Ta "udawana sprzeczka" była elementem przemyślanej gry i - jak zauważyli widzowie - momentami przypominała wręcz scenę aktorską.
Heniek aż za moją krowę wziął się do dojenia
Internauci szybko podchwycili ten wątek, komentując z humorem, że duet zasługuje na nagrody za swoją grę i doceniając ich pomysłowość oraz dystans do sytuacji.
Nie no Aksel i Karolina Oscar się należy
Zrobili Henrykowi teatrzyk. Aksel Jesteś mistrzem humoru
Mój ulubiony sojusz Karolina i Aksel
