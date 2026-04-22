Utwór "Nareszcie" jest już dostępny we wszystkich popularnych serwisach streamingowych i w krótkim czasie od premiery zanotował dziesiątki tysięcy odsłon. Nowa propozycja szybko zaczęła wzbudzać spore zainteresowanie słuchaczy. Pod teledyskiem pojawiło się również wiele komentarzy internautów. Zdania na temat nowego hymnu "Męskiego grania" są podzielone.

W 2026 roku "Męskie Granie" ponownie rusza jako jedna z najważniejszych tras koncertowych w Polsce. Tegoroczna edycja startuje pod koniec czerwca i obejmuje sześć miast, a finał tradycyjnie odbędzie się w sierpniu na warszawskim Lotnisku Bemowo. Jak co roku, projektowi towarzyszy premiera hymnu nagrywanego przez specjalnie dobraną "Orkiestrę Męskiego Grania", która łączy różne muzyczne style i pokolenia artystów.

Hymnem edycji 2026 został utwór "Nareszcie", stworzony przez Zalię, Igora Herbuta, Vito Bambino oraz Kubę Galińskiego. Piosenka ma alternatywno-popowy charakter, łączy taneczną energię z emocjonalnym przekazem i opowiada o odnalezieniu szczęścia w "tu i teraz". Utwór od momentu premiery trafił do serwisów streamingowych i szybko zdobył duże zainteresowanie słuchaczy, stając się jednym z głównych muzycznych tematów początku sezonu.

Choć hymn "Męskiego Grania" był długo wyczekiwany przez słuchaczy, jego premiera spotkała się z mieszanym odbiorem. W sekcji komentarzy szybko zrobiło się gorąco, a wielu fanów nie kryje rozczarowania, porównując „Nareszcie” do utworów z poprzednich edycji i wskazując, że nowa propozycja nie dorównuje ich zdaniem wcześniejszym hitom projektu.

Generalnie spoko kawałek aczkolwiek do klasyków takich jak Początek, Armaty, Wataha, Sobie i wam czy I Ciebie też - cóż troszeczkę czegoś brakuje

Kiedyś Męskie wyróżniało się na tle innych festiwali, teraz już tak nie jest. Przestało być zaskakujące i odkrywcze. Komercja

Pojawiły się również inne głosy.

Mi się bardzo podoba. Super ze Igor znowu w składzie

W takim składzie, musialo się udać piszą zachwyceni fani.

Posłuchajcie i oceńcie sami.

