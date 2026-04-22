Karolina Pisarek i Roger Salla właśnie pochwalili się wielkim szczęściem. Niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Chłopiec czy dziewczynka?

Karolina Pisarek i Roger Salla zaskoczyli wszystkich fanów. Tak pięknej wiadomości nie spodziewał się chyba nikt. Małżonkowie właśnie podzielili się wielkim szczęściem, że niedługo zostaną rodzicami po raz pierwszy. Karolina Pisarek pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Zakochani podzielili się wzruszającym nagraniem z rodzinnej sesji zdjęciowej, na której przyszła mama po raz pierwszy poinformowała fanów, że spodziewa się dziecka:

Zachowaliśmy trochę tajemnicy przez jakiś czas. Nie możemy się doczekać, aż Cię poznamy

Roger Salla, przyszły tata, napisał :

Nie mogę się doczekać, aż cię poznam, nasz mały aniołku.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo gratulacji:

Bawcie się najlepiej w nowej roli Kochani napisała Blanka Lipińska.

Omg, pamiętam, jak rozmawialiśmy na ten temat, gratulacja kochana dodała Joanna Krupa.

Karolina Pisarek i Roger Salla nie zdradzili jednak czy spodziewają się synka czy córeczki.

Karolina Pisarek o macierzyństwie

Karolina Pisarek i Roger Salla poznali się w 2020 roku. Rok później na Malediwach miały miejsce ich romantyczne zaręczyny. Z kolei o ślubie w 2022 roku mówiła cała Polska. Jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl, Karolina Pisarek tak mówiła o macierzyństwie:

Na razie, no wiesz, ciężko mi o tym też mówić, bo planuję z Rogerem rodzinę, to nie jest tak, że nie. Natomiast gdzieś tam skupiam się rzeczywiście na tej pracy. Na pewno jak się coś stanie, to się stanie. No co mam przykro powiedzieć, no też się chyba nie mówi za bardzo o takich rzeczach, kiedy kobieta się stara czy się nie stara, no bo to chyba jest za bardzo stresujące też dla każdej z nas, więc ten temat w ogóle jest taki, wiesz, delikatny

