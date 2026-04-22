Maria Oleksiewicz, królowa turnusu 6. edycji „Sanatorium miłości”, pojawiła się w najnowszym odcinku programu "Życie po Sanatorium miłości". W rozmowie opowiedziała między innymi o swoim życiu uczuciowym i nowej relacji. Okazuje się, że spotyka się obecnie z mężczyzną doskonale znanym widzom z programu "Rolnik szuka żony".

Maria Oleksiewicz w 6. edycji "Sanatorium miłości" szybko stała się jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek. Od początku przyciągała uwagę swoją energią, pewnością siebie i otwartością, a jej podejście do życia sprawiło, że zyskała sympatię zarówno kuracjuszy, jak i widzów. W programie była osobą bardzo towarzyską - utrzymywała dobre relacje między innymi z Andrzejem, z którym była często widywana i z którym łączyła ją bliska więź, choć ostatecznie nie przerodziła się ona w trwały związek.

Choć Maria nie znalazła miłości w trakcie turnusu, to jej udział w programie zakończył się ogromnym sukcesem - została wybrana przez innych uczestników "Królową turnusu". Widzowie pokochali ją za autentyczność, poczucie humoru i empatię, a jej osoba wzbudzała duże emocje również w sieci.

Obecnie trwa 8. edycja uwielbianego przez widzów programu "Sanatorium miłości". Tymczasem wielu widzów zastanawia się, co słychać u byłych uczestników show. Maria Oleksiewicz ponownie pojawiła się na ekranie w najnowszym odcinku programu "Życie po „Sanatorium miłości”", który ukazuje, jak potoczyły się losy bohaterów wcześniejszych edycji. Widzowie mogli zobaczyć, jak dziś wygląda jej codzienność oraz co zmieniło się w jej życiu od czasu udziału w show.

Okazuje się, że u Marii sporo się wydarzyło - w programie ujawniła, że od pewnego czasu jest w nowej relacji. Jej wybranek nie jest jednak anonimowy, ponieważ widzowie doskonale znają go z innego popularnego formatu - "Rolnik szuka żony"

Dostałam telefon od mężczyzny, którego po prostu nie znałam, bo nie oglądałam tego programu. To jest Rolnik szuka żony. Był tak odważny, zadzwonił do mnie, przyjechał z kwiatami, z prezentem. (...) Podoba mi się bardzo. Jest bardzo opiekuńczy, zapobiegliwy, potrafi pomagać. Spotykamy się, planujemy jakąś podróż życia. No troszeczkę ukradł moje serduszko wyznała Maria.

Była kuracjuszka nie zdradziła jednak, o kogo dokładnie chodzi. Jak myślicie, który z uczestników "Rolnika" skradł jej serce?

