Wzięła udział w "Sanatorium miłości", a dziś spotyka się z uczestnikiem "Rolnik szuka żony"
Maria Oleksiewicz została wybrana królową turnusu 6. edycji "Sanatorium miłości". Teraz wyszło na jaw, że serce byłej kuracjuszki jest obecnie zajęte. Jej nowym partnerem jest gwiazdor programu "Rolnik szuka żony". Była uczestniczka show TVP zaskoczyła wyznaniem. "Zadzwonił do mnie, przyjechał z kwiatami" relacjonowała.
Maria Oleksiewicz, królowa turnusu 6. edycji „Sanatorium miłości”, pojawiła się w najnowszym odcinku programu "Życie po Sanatorium miłości". W rozmowie opowiedziała między innymi o swoim życiu uczuciowym i nowej relacji. Okazuje się, że spotyka się obecnie z mężczyzną doskonale znanym widzom z programu "Rolnik szuka żony".
Maria Oleksiewicz w "Sanatorium miłości"
Maria Oleksiewicz w 6. edycji "Sanatorium miłości" szybko stała się jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek. Od początku przyciągała uwagę swoją energią, pewnością siebie i otwartością, a jej podejście do życia sprawiło, że zyskała sympatię zarówno kuracjuszy, jak i widzów. W programie była osobą bardzo towarzyską - utrzymywała dobre relacje między innymi z Andrzejem, z którym była często widywana i z którym łączyła ją bliska więź, choć ostatecznie nie przerodziła się ona w trwały związek.
Choć Maria nie znalazła miłości w trakcie turnusu, to jej udział w programie zakończył się ogromnym sukcesem - została wybrana przez innych uczestników "Królową turnusu". Widzowie pokochali ją za autentyczność, poczucie humoru i empatię, a jej osoba wzbudzała duże emocje również w sieci.
Uczestniczka "Sanatorium miłości" pochwaliła się nowym partnerem
Obecnie trwa 8. edycja uwielbianego przez widzów programu "Sanatorium miłości". Tymczasem wielu widzów zastanawia się, co słychać u byłych uczestników show. Maria Oleksiewicz ponownie pojawiła się na ekranie w najnowszym odcinku programu "Życie po „Sanatorium miłości”", który ukazuje, jak potoczyły się losy bohaterów wcześniejszych edycji. Widzowie mogli zobaczyć, jak dziś wygląda jej codzienność oraz co zmieniło się w jej życiu od czasu udziału w show.
Okazuje się, że u Marii sporo się wydarzyło - w programie ujawniła, że od pewnego czasu jest w nowej relacji. Jej wybranek nie jest jednak anonimowy, ponieważ widzowie doskonale znają go z innego popularnego formatu - "Rolnik szuka żony"
Dostałam telefon od mężczyzny, którego po prostu nie znałam, bo nie oglądałam tego programu. To jest Rolnik szuka żony. Był tak odważny, zadzwonił do mnie, przyjechał z kwiatami, z prezentem. (...) Podoba mi się bardzo. Jest bardzo opiekuńczy, zapobiegliwy, potrafi pomagać. Spotykamy się, planujemy jakąś podróż życia. No troszeczkę ukradł moje serduszko
Była kuracjuszka nie zdradziła jednak, o kogo dokładnie chodzi. Jak myślicie, który z uczestników "Rolnika" skradł jej serce?
