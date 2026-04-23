Na "Farmie" uczestnicy przestają sobie wzajemnie ufać, przekonując się, że niektórzy nie są względem siebie szczerzy. W ostatnich dniach największym zawodem dla Karoliny okazali się Wikingowie, którzy w ukryciu przed nią planowali zmówić pozostałych uczestników przeciwko niej. Kto tym razem nie okaże się godny zaufania? Internauci pewnie wskazują na Agnieszkę i mają ku temu powód.

Agnieszka zdradzi sojusz i wyjawi wszystko Wikingom? Internauci piszą wprost

W ostatnich dniach na "Farmie" większość uczestników skrzyknęła się i konsekwentnie wdraża plan wyeliminowania przewodnika Wikingów z programu. Czy Henryk odpadnie z "Farmy"? Jak na razie wiadomo, że oficjalnie Aksel i Paulina mogą liczyć też na wsparcie Karoliny z mężem i Dominiki. Za wyrzuceniem Henryka z programu opowiada się również Agnieszka, jednak ta, po kilku zdradach w programie, nie jest obdarzana przez telewidzów zaufaniem.

Ja Agnieszce nie ufam. W ogóle. Oby ich nie sprzedała piszą zaniepokojeni internauci.

Internauci zauważyli, że kamery często pokazują Agnieszkę przy Wikingach i otwarcie zakładają, że może one wyjawić im niecne plany reszty uczestników.

Pokazują Agnieszkę, więc plan się posypał. Pewnie zdradziła im wszystko, bo lubi Wojtka i Heniek weźmie kogoś innego niż Aksela. I znowu Wikingowie górą, a odpadnie może Karolina, skoro tak ją pokazywali cały czas.

Agnieszka zdradzi Aksela. - czytamy w komentarzach.

Jeden z najpopularniejszych komentarzy w mediach społecznościowych programu przedstawia hipotetyczny scenariusz przyszłego odcinka, w którym to właśnie niewierność Agnieszki okazałaby się kluczowa.

Aga na bank sprzedała ich. Henio wybiera Agnieszkę. Ona bierze Wojtka, Wojtek Aksela. Pojedynek wygra Henio i Wojtek. Przegra Aksel z Agą. Głosowanie: Aksel odpada.

Myślicie, że to prawdopodobny rozwój zdarzeń na "Farmie"?

Fala komentarzy po nominacji Henryka do pojedynku

Choć nominacja Henryka przez Paulinę była przewidywana przez wielu, to w komentarzach i tak wybuchła wrzawa. Część telewidzów doceniło decyzję Pauliny, kibicując planowi jej i jej sojuszników.

Od razu dzień lepszy.

No i dobrze, niech leci z programu jak najszybciej czytamy w komentarzach.

Jednak nie zabrakło też słów wsparcia dla Henryka i Wojtka. Jak się okazuje, część fanów programu życzy końca przygody w "Farmie" Akselowi i Paulinie.

Ja kibicuję Heńkowi albo Wojtkowi .Jak by nie było, są pracowici i mają doświadczenia sporo. A to chyba o to w tym chodzi, by pracować na tej farmie.

Oczywiście Wojtek i Henryk do garów, a Aksel brzuchem do góry. Mam nadzieję, że Paulina razem z nim wylecą z Farmy.

Jak myślicie, kto jeszcze stanie w najbliższym pojedynku?

Zobacz także: