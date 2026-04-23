Agnieszka znowu dopuści się zdrady? Fani "Farmy" wskazują jeden szczegół
W ostatnich dniach na "Farmie" układ sił drastycznie się zmienił, a wcześniej funkcjonujące sojusze przez niektórych zostały spisane na straty. Teraz najbardziej zagrożeni są Wikingowie, a szczególnie Henryk, które naraził się większości uczestników. Choć oficjalnie Agnieszka również spiskuje przeciwko niemu, internauci zauważyli jeden szczegół. Czy poniesie konsekwencje bycia "tajnym agentem"?
Na "Farmie" uczestnicy przestają sobie wzajemnie ufać, przekonując się, że niektórzy nie są względem siebie szczerzy. W ostatnich dniach największym zawodem dla Karoliny okazali się Wikingowie, którzy w ukryciu przed nią planowali zmówić pozostałych uczestników przeciwko niej. Kto tym razem nie okaże się godny zaufania? Internauci pewnie wskazują na Agnieszkę i mają ku temu powód.
Agnieszka zdradzi sojusz i wyjawi wszystko Wikingom? Internauci piszą wprost
W ostatnich dniach na "Farmie" większość uczestników skrzyknęła się i konsekwentnie wdraża plan wyeliminowania przewodnika Wikingów z programu. Czy Henryk odpadnie z "Farmy"? Jak na razie wiadomo, że oficjalnie Aksel i Paulina mogą liczyć też na wsparcie Karoliny z mężem i Dominiki. Za wyrzuceniem Henryka z programu opowiada się również Agnieszka, jednak ta, po kilku zdradach w programie, nie jest obdarzana przez telewidzów zaufaniem.
Ja Agnieszce nie ufam. W ogóle. Oby ich nie sprzedała
Internauci zauważyli, że kamery często pokazują Agnieszkę przy Wikingach i otwarcie zakładają, że może one wyjawić im niecne plany reszty uczestników.
Pokazują Agnieszkę, więc plan się posypał. Pewnie zdradziła im wszystko, bo lubi Wojtka i Heniek weźmie kogoś innego niż Aksela. I znowu Wikingowie górą, a odpadnie może Karolina, skoro tak ją pokazywali cały czas.
Agnieszka zdradzi Aksela.
Jeden z najpopularniejszych komentarzy w mediach społecznościowych programu przedstawia hipotetyczny scenariusz przyszłego odcinka, w którym to właśnie niewierność Agnieszki okazałaby się kluczowa.
Aga na bank sprzedała ich. Henio wybiera Agnieszkę. Ona bierze Wojtka, Wojtek Aksela. Pojedynek wygra Henio i Wojtek. Przegra Aksel z Agą. Głosowanie: Aksel odpada.
Myślicie, że to prawdopodobny rozwój zdarzeń na "Farmie"?
Fala komentarzy po nominacji Henryka do pojedynku
Choć nominacja Henryka przez Paulinę była przewidywana przez wielu, to w komentarzach i tak wybuchła wrzawa. Część telewidzów doceniło decyzję Pauliny, kibicując planowi jej i jej sojuszników.
Od razu dzień lepszy.
No i dobrze, niech leci z programu jak najszybciej
Jednak nie zabrakło też słów wsparcia dla Henryka i Wojtka. Jak się okazuje, część fanów programu życzy końca przygody w "Farmie" Akselowi i Paulinie.
Ja kibicuję Heńkowi albo Wojtkowi .Jak by nie było, są pracowici i mają doświadczenia sporo. A to chyba o to w tym chodzi, by pracować na tej farmie.
Oczywiście Wojtek i Henryk do garów, a Aksel brzuchem do góry. Mam nadzieję, że Paulina razem z nim wylecą z Farmy.
Jak myślicie, kto jeszcze stanie w najbliższym pojedynku?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.