Skolim doskonale wie, jak wykorzystać swoją wciąż rosnącą popularność i przekuć ją w świetnie prosperujący biznes. Artystka nie tylko daje rekordowe ilości koncertów, gra w serialu, jest członkiem jury hitowego muzycznego show Polsatu "Disco Star", ale też jest prężnie działającym przedsiębiorcą oferującym nie tylko logowane ubrania i gadżety, ale też własne linie perfum, a także stację benzynową. O tej ostatniej znów zrobiło się głośno, a wszystko przez najnowszy post artysty w mediach społecznościowych. Skolim właśnie pochwalił się cennikiem swojej stacji benzynowej, wywołując poruszenie.

Skolim podjął ważną decyzję ws. swojej stacji benzynowej

Gwiazdor disco polo idzie jak burza. Po sukcesie perfum Skolima, które - jak sam przyznaje - stanowią lwią część jego dochodów, juror hitowego muzycznego show Polsatu "Disco Star" bogaci się nie tylko na sprzedaży kolejnych flakonów, gadżetów ze swojego internetowego sklepu, czy biletów na koncerty, ale też chwali się kolejnymi intratnymi projektami zawodowymi.

Zaledwie kilka dni temu Skolim wraz z Blanką wypuścił gorący singiel "Niewinna", który już stał się hitem sieci. I podczas gdy artysta już planuje kolejny przebój, zapowiadając w mediach społecznościowych cating do swojego najnowszego teledysku, głośno zrobiło się nie tylko o jego wymaganiach, ale też innej działalności artysty. Mowa o stacji benzynowej Skolima w podlaskiej Czeremsze. Muzyk właśnie pochwalił się nowym cennikiem.

Takie ceny Paliw od Dzisiaj u SKOLIMA w Czeremsze, kochani Polacy tankujemy do pełna i jutro się widzimy na Stacji z Gośćmi. Piszcie w kom ceny z innych droższych stacji. Pamiętajcie Jestem Dla Ludzi i z muzyką i z biznesem - napisał na Instagramie Skolim, chwaląc się cennikiem własnej stacji benzynowej.

Tyle kosztuje paliwo na stacji benzynowej Skolima

Choć rynek paliwowy mierzy się obecnie z problemami wynikającymi z napięć geopolitycznych, związanych z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, Skolim podjął ważną decyzję ws. swojej stacji benzynowej. Już na początku marca br. zapowiadał, że jego ceny będą znacznie niższe niż u konkurencji.

Jak poinformował Skolim zaledwie kilka godzin temu, w poniedziałek 20 kwietnia br., za LPG trzeba zapłacić u niego 3,69 zł/l, za benzynę 95 5,59 zł/l, natomiast cena diesela to 6,39/l i 6,79 zł/l za premium.

Mega piękna jest stacja masz najniższe ceny w całej Polsce za to cię uwielbiamy.

Cudownie Najlepsza Stacja - komentują zachwyceni internauci.

Co więcej, zgodnie z rządowymi informacjami, opublikowanymi przez Ministerstwo Energii, maksymalna cena detaliczna paliw obowiązująca 21 kwietnia 2026 r. to benzyna 95 - 6,00 zł/l, benzyna 98 - 6,54 zł/l, olej napędowy - 6,92 zł/l.

