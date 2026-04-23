Czarne chmury nad Kubą Wojewódzkim. Wydało się
Kuba Wojewódzki dwoi się i troi, żeby utrzymać swój status w show-biznesie, ale liczby nie kłamią.
Wokół programu Kuby Wojewódzkiego znów zrobiło się głośno, tym razem nie za sprawą gości czy medialnych przepychanek, lecz liczb. Serwis Pudelek opisał zmiany w cenniku TVN, z których wynika, że 30 sekund reklamy przy show w maju kosztuje 19 400 zł, podczas gdy w kwietniu było to 21 200 zł. W zestawieniu z innymi formatami stacji te różnice stają się wyjątkowo widoczne.
Kuba Wojewódzki ma problemy. Wyniki nie kłamią
W telewizji pieniądze zwykle podążają za uwagą widzów, a cennik reklam potrafi powiedzieć o nastrojach rynku więcej niż niejedna gorąca dyskusja w sieci. W przypadku programu Wojewódzkiego zmiana jest prosta do wychwycenia.
Kwoty z cennika TVN są konkretne. Jak wskazuje Pudelek 30-sekundowa reklama przy show w kwietniu została wyceniona na 21 200 zł, a w maju na 19 400 zł. To właśnie ten spadek napędza pytania o to, jak reklamodawcy oceniają dziś atrakcyjność formatu, który przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów ramówki.
Dziennikarz wciąż robi wiele, by się o nim mówiło.
Konkurencja Kuby Wojewódzkiego rośnie. Rządzą „Kuchenne rewolucje”
W tych samych zestawieniach widać, że część programów w TVN idzie w przeciwnym kierunku i notuje wzrost wyceny spotów. Pudelek informuje, że przy „Kuchennych rewolucjach” stawka wzrosła z 34 800 zł do 42 100 zł. „The Traitors” wyceniono na 38 000 zł, podczas gdy wcześniej było to 35 500 zł. Podobnie „The Floor”: 34 300 zł zamiast 32 900 zł. Do listy dochodzi też „Królowa przetrwania”, gdzie stawka poszła w górę z 25 300 zł do 27 800 zł.
Kuba Wojewódzki od lat funkcjonuje w popkulturze jako wyrazista postać TVN, a jego autorski program stał się marką samą w sobie. Teraz najnowsze doniesienia medialne mogą niepokoić.
Zobacz także: