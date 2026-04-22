Tego jeszcze nie było. Widzowie "Farmy" śledzą losy uczestników i czekają na wielki pojedynek, w którym mają wziąć aż cztery osoby, a tymczasem Agnieszka podkręca atmosferę i nieoczekiwanie dla wszytskich pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie z kłosem. Czyżby ujawniła za dużo? Odpowiedź nadeszła szybko.

Takiej dymanicznie zmieniającej się sytuacji w sojuszach i tylu konfliktów między uczestnikami nie było chyba w żadnej dotychczasowej edycji "Farmy". Widzowie z niecierpliwością czekają na to, co jeszcze wydarzy się na "Farmie", a emocje rosną wokół kolejnych nominacji i pojedynków. Dawne sojusze odchodzą w niepamięć, a Karolina i Aksel teraz rozgrywają karty na "Farmie". Ich nieoczekiwany sojusz zaskoczył wszystkich, a żaden z farmerów nie ukrywa już, że chciałby pozbyć się z programu Henryka.

Tymczasem Agnieszka z "Farmy" niespodziewanie zabrała głos i opublikowała w relacji na Instastory zdjęcie z kłosem, który znalazła na ulicy podczas spaceru. Uczestniczka nie ukrywa, że choć wróciła już do domu po udziale w reality show, to "Farma" nadal daje jej znaki.

Tak sobie wyszłam na krótki spacer i... Ty z Farmy wyjdziesz, ale Farma z Ciebie nigdy! Wszędzie znaki. - napisała Agnieszka z 'Farmy'

Uczestniczka poprosiła o pomoc swoich obserwatorów, aby rozszyfrowali dla niej, co może oznaczać niebieski kłos, niczym te, które znajdowały się w drewnianych skrzyneczkach na "Farmie" i oznaczały wygraną w głosowaniu lub opuszczenie programu.

Internauci natychmiast ruszyli z pomocą Agnieszce i okazuje się, że zdaniem obserwatorów 28-latki, niebieski kłos to znak, że dotrze do finału. Co więcej, niektórzy nawet piszą, że Agnieszka ma szansę wygrać 5. edycjię "Farmy".

Kłos dający miejsce w finale

Dojdziesz do finału

Złote Widły

Agnieszka z "Farmy" przypadkiem to ujawniła o finale?

Zobacz także: