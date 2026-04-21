Adrian Szymaniak, znany widzom z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", zmaga się z glejakiem i od dłuższego czasu walczy o powrót do zdrowia. W tym trudnym okresie może liczyć na wsparcie swojej żony, która nieustannie towarzyszy mu w leczeniu i codziennych zmaganiach. Teraz była uczestniczka programu przekazała najnowsze informacje dotyczące jego stanu.

Anita ze "ŚOPW" wspiera męża w walce z chorobą

Adrian Szymaniak ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" od połowy 2025 roku zmaga się z glejakiem IV stopnia - jednym z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Diagnoza całkowicie zmieniła życie jego i Anity Szydłowskiej, która od samego początku towarzyszy mężowi w leczeniu, wizytach lekarskich i codziennej walce o zdrowie.

Anita i Adrian regularnie informują w mediach społecznościowych o przebiegu terapii i stanie mężczyzny, nie ukrywając, że choroba jest ogromnym wyzwaniem dla całej rodziny. Małżonkowie przechodzą przez trudne momenty związane z operacjami, chemioterapią i osłabieniem organizmu, ale podkreślają, że nie tracą nadziei i starają się wspierać nawzajem także ze względu na swoje dzieci. Ostatnio Adrian Szymaniak z "ŚOPW" nagle zabrał głos ws. leczenia, a dziś kolejne wieści przekazała jego żona.

Anita i Adrian ze "ŚOPW" odebrali kolejne wyniki badań

Anita Szydłowska podzieliła się najnowszymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia Adriana. Małżeństwo udało się na wizytę kontrolną, podczas której podsumowano przebieg ostatnich miesięcy leczenia i odebrano aktualne wyniki badań.

Szczegóły tego spotkania Anita przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, informując obserwatorów o kolejnych krokach i aktualnej sytuacji zdrowotnej swojego męża.

Dziś siedziałam jak na szpilkach od rana... Dziś była bardzo ważna wizyta, podsumowująca wszystkie miesiące walki Adriana... Chyba już nigdy nie pozbędziemy się tych uczuć towarzyszących tym wynikom. I wiecie co? zaczęła Anita.

Chwilę później przekazała internautom pozytywne informacje.

Jest dobrze. Nie zmieniamy leczenia, bo oprócz niewielkiego obrzęku, w głowie wszystko gra, a niewielkie widoczne zmiany, są naturalnym efektem po radioterapii. Nic nie rośnie poinformowała.

Na koniec była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podziękowała swoim fanom za wsparcie i ponownie zaapelowała o pomoc w sfinansowaniu kosztownego leczenia swojego męża. Nadal trwa bowiem zbiórka na specjalistyczną terapię Adriana Szymaniaka z piątej edycji programu.

Anita ze "ŚOPW" przekazała nowe wieści ws. Adriana fot. Instagram @anitaczylija

Anita ze "ŚOPW" przekazała nowe wieści ws. Adriana fot. Instagram @anitaczylija

Anita ze "ŚOPW" przekazała nowe wieści ws. Adriana fot. Instagram @anitaczylija

Anita ze "ŚOPW" przekazała nowe wieści ws. Adriana fot. Instagram @anitaczylija