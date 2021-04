Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan nie powstrzymują się przed okazywaniem sobie czułości nawet publicznie. Od tej pary po prostu bije dobra energia i wielka miłość, co możemy zobaczyć chociażby na nagraniu, którym pochwalił się w sieci mąż "Perfekcyjnej". Podczas wspólnego śniadania, nagle atmosfera zrobiła się gorąca, a ręce Radosława Majdana powędrowały na... piersi jego żony!

Radosław Majdan pochwalił się porannymi pieszczotami z żoną

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan już za kilka miesięcy będą świętować 5. rocznicę ślubu. Para tworzy zgodne i szczęśliwe małżeństwo, a owocem ich miłości jest synek Henio, który już za niewiele ponad miesiąc będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. Będzie więc dużo okazji do wspólnego świętowania!

Relacja gwiazdy TVN i byłego piłkarza jest naprawdę piękna i szczera, a my możemy obserwować to praktycznie codziennie dzięki temu, że małżeństwo jest bardzo aktywne na swoich Instagramach. Para nie wstydzi się okazywać swoich uczuć przed swoimi obserwatorami, ale ostatnio zrobiło się naprawdę gorąco.

Podczas wspólnego śniadania, Małgorzata Rozenek-Majdan usiadła na kolanach swojego ukochanego, który po chwili zaczął czule dotykać jej piersi. Nagranie z tego "wydarzenia" pojawiło się na InstaStory Radosława Majdana. Chociaż początkowo jego żona wyglądała na lekko zaskoczoną, to jednak po chwili uśmiechnęła się do kamery i wygląda na to, że ucieszyły ją poranne pieszczoty.

Jak widać w związku tej dwójki dalej jest płomienne uczucie!

Para jest bardzo szczera ze swoimi obserwatorami i lubi dzielić się z nimi swoją miłością.

Lubicie oglądać wspólne zdjęcia i nagrania tej pary?