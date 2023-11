1 z 8

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan na randce w restauracji! Ostatnie miesiące to dla gwiazdy TVN i jej męża bardzo intensywny czas - para świętowała swoją 1.rocznicę ślubu oraz nagrywała nowy program. Nie jest tajemnicą, że wiosną 2018 w TVN-ie zobaczymy program, którego bohaterami będą Radek Majdan i Małgosia Rozenek. Zdjęcia do show odbywają się w różnych częściach świata, a para pracuje nad programem już od wakacji. Wkrótce czeka ich kolejna podróż, ponieważ są dopiero w połowie nagrywania show. W międzyczasie gwiazda zajmuje się pisaniem nowych książek, a Radek swoimi interesami. Ostatnio para znalazła chwilę, żeby wybrać się do restauracji w Warszawie. Jak wyglądali? Zobaczcie zdjęcia!

