Już dziś, 18 maja, ciało Magdaleny Żuk ma wrócić do Polski. 27-letnia Polka w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zmarła 30 kwietnia - jak mówi jeden ze świadków, dziewczyna miała wyskoczyć ze szpitalnego okna w Egipcie (ZOBACZ WIDEO Z MIEJSCA ZDARZENIA!). Jedna sekcja zwłok Magdaleny Żuk odbyła się w Egipcie, teraz druga zostanie przeprowadzona w piątek już w Polsce.

W sprawie głos zabrała również siostra Magdaleny Żuk. Dziewczyna jest przekonana, że Magda bez powodu nie odebrałaby sobie życie. Twierdzi, że Magdzie działa się krzywda.

Na filmiku ze szpitala widać, ze ona chciała z niego uciekać. Działa jej się krzywda. Znam swoją siostrę od urodzenia i wiem, kiedy dzieje jej się krzywda - powiedziała siostra Magdaleny Żuk w TVP 1.

Głos zabrał również ojciec Magdy:

Rezydent powinien ją chronić, a nie pozwalać, aby na lotnisku, kiedy Madzia była w tak złym stanie, robiono jej zdjęcia, zabierano złoty naszyjnik - powiedział ojciec Magdaleny Żuk w telewizji.

Co tak naprawdę stało się z Magdą? Dlaczego popełniła samobójstwo? Strona polska zakłada wiele scenariuszy - jedna z wersji zakłada, że Magda padła ofiarą zorganizowanej siatki przestępczej. Inna mówi o złym stanie psychicznym dziewczyny i w związku z tym stanem popełnieniem samobójstwa. W sprawę zaangażowały się dwa biura detektywistyczne. Czy ich ustalenia w połączeniu z wynikami drugiej sekcji zwłok Magdaleny Żuk doprowadzą nas do prawdy i dowiemy się co stało się z dziewczyną?

