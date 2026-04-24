Marcin Prokop zabrał głos po tym, jak Żurnalista, czyli Dawid Swakowski zasugerował, że dziennikarz miał zapłacić za udział w jego podcaście. Wątek rozmów sponsorowanych i kwoty 50 tys. zł błyskawicznie zaczął krążyć w sieci, a Prokop zareagował publicznie na Instagramie na te doniesienia. Nie zostawił na Żurnaliście suchej nitki.

Żurnalista ujawnił, ile zarabia na płatnych wywiadach

Żurnalista pojawił się niedawno w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. To tam po raz pierwszy pokazał swój wizerunek i jednocześnie uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, jak wygląda jego praca przy rozmowach z gośćmi. Wśród poruszonych wątków najmocniej wybrzmiał ten dotyczący komercyjnych realizacji.

Podcaster opowiedział, że raz w miesiącu nagrywa rozmowy sponsorowane, a za taką formułę ma obowiązywać stawka wysokości nawet 50 tysięcy złotych. W tym samym ciągu padła też informacja, która natychmiast przyciągnęła uwagę osób śledzących medialne kulisy. Swakowski wskazał, że najpopularniejszą płatną rozmową w jego katalogu miała być ta z Marcinem Prokopem.

Warto przypomnieć, że ostatnio w mediach pojawiło się wiele informacji o prowadzącym „Dzień dobry TVN” ze względu na fakt, że Marcin Prokop rozstał się z żoną po ponad 20 latach.

Żurnalista stwierdził, że Marcin Prokop zapłacił mu za wywiad. Dziennikarz nie czekał z odpowiedzią

Sprawa szybko dotarła do Marcina Prokopa, a odpowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych. Dziennikarz odniósł się do sugestii o rzekomej płatności za udział w podcaście, podkreślając przy tym, że chodzi o jego wizytę u Żurnalisty w 2022 roku.

Zamiast tłumaczeń wprost Prokop wybrał ironię. W swoim komentarzu zestawił opowiadaną historię z branżowym absurdem. Porównał ją do sytuacji, w której aktor miałby płacić reżyserowi za możliwość zagrania w filmie. W tym porównaniu padły konkretne nazwiska ze świata kina: Bogusław Linda i Patryk Vega.

Kolega Żurnalista rozchylił poły tajemnicy i objawił w nie tylko swoją długo skrywaną urodę, ale również informację, że osobiście zapłaciłem mu za możliwość przyjścia do jego podcastu w 2022 roku. Czekam, kiedy Dawid ujawni światu, że Bogusław Linda zapłacił Patrykowi Vedze za możliwość zagrania w jego filmie napisał w mediach społecznościowych prowadzący „Dzień dobry TVN”.

Zobacz także: