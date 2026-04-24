Apel do Karola Nawrockiego po śmierci Łukasza Litewki. Padła prośba

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w wypadku w Dąbrowie Górniczej, a wiadomość wywołała w Internecie falę pożegnań. Dzień później influencer Mikołaj Kurcewicz opublikował poruszające nagranie i zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska z prośbą o państwowe uhonorowanie zmarłego posła.

Łukasz Litewka zginął w wypadku. Policja prowadzi postępowanie

Do tragicznego zdarzenia doszło na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, ok. godz. 13.00. Łukasz Litewka jechał rowerem i zderzył się z samochodem osobowym. Policja zatrzymała 57-letniego kierowcę, który według wstępnych informacji miał nagle zjechać na przeciwległy pas ruchu i uderzyć w rowerzystę.

Służby podkreślają, że na moment publikacji nie ma potwierdzonych ustaleń, które wskazywałyby, że zdarzenie było celowe. Trwają intensywne czynności wyjaśniające wszystkie okoliczności wypadku. Jednocześnie pojawił się apel o spokój i rozwagę oraz o to, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji, które mogą wprowadzać w błąd i podkręcać emocje. Policja prosi też świadków lub osoby mające jakiekolwiek informacje o kontakt.

Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku przekazała śląska policja.

Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje. Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą poinformowały służby.

Teraz dużo mówi się o przesłuchaniu kierowcy po śmiertelnym wypadku Łukasza Litewki. Jak na razie wiemy, że 57-latek trafił do szpitala na dodatkowe badania.

Apel do prezydenta Karola Nawrockiego po śmierci Łukasza Litewki

Wśród wielu pożegnań, które pojawiły się w sieci, mocno wybrzmiał głos Mikołaja Kurcewicza. To influencer znany z TikToka, gdzie obserwuje go niemal 500 tys. osób. Tym razem nie chodziło jednak o typowy internetowy komentarz, ale o publiczny apel, w którym emocje były widoczne od pierwszych sekund.

Kurcewicz wezwał, by nie poprzestawać na słowach i wspomnieniach. Zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska z prośbą o uhonorowanie Łukasza Litewki odznaczeniem państwowym. W jego przekazie pojawił się postulat Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także sformułowanie o potrzebie przyznania zmarłemu najwyższego odznaczenia państwowego.

Kochani, ja myślę, że to jest ten moment, w którym słowa powinny przejść w czyny. (...) Myślę, że słońce dziś zgasło w całej Polsce. Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich zaapeluję do prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska o uhonorowanie posła Łukasza Litewki najwyższym odznaczeniem państwowym zaapelował Kurcewicz.

W komentarzach i wpisach żegnających posła często powtarza się jeden wątek: jego aktywność społeczna. Litewka był kojarzony z zaangażowaniem w sprawy osób w trudnej sytuacji oraz z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt. W internetowych reakcjach przewija się też wdzięczność za wsparcie udzielane potrzebującym, w tym chorym dzieciom.

Za realne dobro, które czynił każdego dnia, za walkę o prawa zwierząt, za wsparcie dla chorych dzieci i potrzebujących, i za wrażliwość, której tak dzisiaj brakuje w przestrzeni publicznej. Panie prezydencie, panie premierze takich ludzi powinno się docenić nie tylko słowami zaznaczył Kurcewicz.

Zobacz także:

