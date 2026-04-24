Nagła i tragiczna śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. 36-letni poseł Lewicy zginął, jadąc rowerem. Uderzył w jego samochód czołowo. W Sosnowcu ogłoszono żałobę.

W Sosnowcu decyzje zapadły szybko i mają bardzo konkretny wymiar. Flagi przed Urzędem Miejskim zostały opuszczone do połowy masztu i mają pozostać tak do dnia pogrzebu Łukasza Litewki. To widoczny znak żałoby w centrum miasta, obok którego trudno przejść obojętnie.

Jednocześnie w siedzibie urzędu przy al. Zwycięstwa 20 przygotowano księgę kondolencyjną. Czeka w holu, tuż za wejściem, tak by każdy mógł podejść, zatrzymać się na moment i zostawić po sobie kilka słów. Miasto zapowiedziało, że wpisy są możliwe także poza standardowymi godzinami pracy urzędu, również w sobotę i niedzielę.

Ten gest ma znaczenie nie tylko formalne. Litewka był związany z Sosnowcem od lat: najpierw jako radny wybierany przez mieszkańców w 2014 i 2018 roku, później jako poseł X kadencji. Dla wielu osób to twarz działań „tu i teraz” - od lokalnych spraw po głośne inicjatywy społeczne.

Śmierć Łukasza Litewki. Prezydent Sosnowca z poruszającym apelem

Do czasu uroczystości pogrzebowych wszystkie miejskie wydarzenia mają być poprzedzane minutą ciszy.

Od dzisiaj, do momentu uroczystości pogrzebowych, wszystkie miejskie wydarzenia będą poprzedzone minutą ciszy. O to samo prosimy także wszystkich pozostałych organizatorów. Oddajmy szacunek Łukaszowi. Tyle możemy zrobić powiedział Arkadiusz Chęciński.

Zmiany widać również w kalendarzu miejskich planów. Odwołano piknik ekologiczny, który miał być finałem akcji sprzątania miasta. Część, która miała festynowy charakter, uznano za nieadekwatną w dniu takiej straty.

Jednocześnie sama idea działania na rzecz otoczenia nie została porzucona. Uczniowie sosnowieckich szkół i przedszkoli wyszli sprzątać okolice - bez rozgłosu, bardziej jako praktyczny gest niż wydarzenie do świętowania. W przestrzeni publicznej pojawił się też inny, symboliczny sygnał: oficjalne serwisy urzędowe oraz strony fundacji #TeamLitewka i akcji „Zwierzogranie” przybrały czarne barwy.

Łukasz Litewka nie żyje

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w wypadku w Dąbrowie Górniczej na ul. Kazimierzowskiej. Jechał rowerem, gdy samochód nadjeżdżający z naprzeciwka zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w posła. Wstępne ustalenia policji wskazywały, że kierowca prawdopodobnie zasnął, zasłabł lub stracił przytomność.

Litewka był rozpoznawalny nie tylko z sejmowej aktywności. Stał za fundacją #TeamLitewka i inicjował „Zwierzogranie”, a w parlamencie działał m.in. jako zastępca przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Prokuratura ujawniła przyczyny śmierci Łukasza Litewki.

