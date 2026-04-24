Trudno przejść obojętnie obok tej wiadomości. Łukasz Litewka, 36-letni poseł Nowej Lewicy, nie żyje. 24 kwietnia 2026 r. w mediach społecznościowych Matyldy Damięckiej pojawiły się dwie grafiki, które stały się natychmiastowym, cichym hołdem dla zmarłego. W sieci ruszyła fala emocji: od niedowierzania po wdzięczność za to, że ktoś potrafił ująć pożegnanie w obraz, a nie w wielkie słowa.

Matylda Damięcka pożegnała Łukasza Litewkę poruszającą grafiką

Matylda Damięcka, znana z graficznych komentarzy do wydarzeń społecznych, opublikowała dwie ilustracje opatrzone hashtagiem: „Są ludzie dobrzy i był Łukasz”. Pierwsza grafika przedstawia oko Łukasza Litewki, a źrenica ma kształt serca. Druga praca pokazuje posła unoszącego się wśród chmur, otoczonego przez psy. To czytelne nawiązanie do spraw, w które się angażował i z których był znany, zwłaszcza do działań na rzecz zwierząt.

Pod publikacją natychmiast zaczęły przybywać reakcje. Internauci pisali o smutku, o poczuciu straty i o tym, że nie potrafią oswoić myśli, że to już koniec. Wiele osób zwracało też uwagę, że rysunek potrafi powiedzieć więcej niż długi komentarz, zwłaszcza kiedy emocje są świeże i trudne do uporządkowania.

„Tyle serc rozpadło się na kawałki”, „Wiedziałem, że tak będzie. Że znów poruszysz, choć chciałby się nie oglądać tej grafiki”, „Czy tam na górze potrzebni są tacy ludzie?”, „Tak trudno w to uwierzyć”, „Piękny rysunek, który mówi więcej niż jakiekolwiek słowa w tej sytuacji”, czytamy w komentarzach.

Łukasz Litewka zginął w wypadku. Tragedia wstrząsnęła całą Polską

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła polskimi mediami. Poseł zginął w wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód. Według wstępnych ustaleń śledczych 57-letni kierowca miał nagle zjechać na przeciwny pas i uderzyć w rowerzystę. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza, ale apeluje, by internauci nie wyciągali zbyt pochopnie wniosków. Śledczy czekają z przesłuchaniem mężczyzny, który został skierowany do szpitala na dodatkowe badania.

