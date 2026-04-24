Cała Polska jest wstrząśnięta tragedią, która wydarzyła się 23 kwietnia po godz. 13.00 na ul. Kazimierzowskiej, między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do wypadku, w którym Łukasz Litewka, jadący na rowerze został potrącony w wyniku czołowego zderzenia z samochodem. W mediach społecznościowych Lewicy, pojawił się poruszający post i nagranie, upamiętniające Łukasza Litewkę.

Lewica o śmierci Łukasza Litewki

Prokuratura ujawniła przyczynę śmierci Łukasza Litewki. Jak poinformowano w rozmowie z Super Expressem: "Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia". Tragedia na Śląsku pogrążyła w żałobie tysiące ludzi w całej Polsce.

W mediach społecznościowych Lewicy pojawił się poruszający wpis ku pamięci Łukasza Litewki:

Wciąż nie możemy się otrząsnąć. Chyba nigdy nie przyzwyczaimy się do używania czasu przeszłego w Twoim przypadku, Łukaszu. Wciąż pod powiekami widzimy Ciebie uśmiechniętego na korytarzu sejmowym, na plenarce czy komisjach. Do oczu cisną się łzy, jak mówiłeś, że masz wyrzuty sumienia, że nie jesteś w stanie fizycznie wszystkim pomóc. Miałeś zaledwie 36 lat, a zrobiłeś tak wiele dobra, że mogłeś obdzielić tym kilkadziesiąt osób.

Dalej kontynuowano:

Dziękujemy Ci Łukaszu za Twoją pracę i wrażliwość. Pustki po Tobie nic nie wypełni. Jeszcze raz składamy najszczersze kondolencje na ręce rodziców Łukasza, jego ukochanej, rodziny i przyjaciół.

Do wpisu dołączono poruszające nagranie, które jest zlepkiem nagrań, które publikował w sieci sam Łukasz Litewka. Dołączono do całości również poruszające zdjęcia, nie tylko te prywatne, ale również z akcji charytatywnych, które prowadził. Można usłyszeć, jak Łukasz Litewka zwracał się do ludzi:

Przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za te wszystkie lata razem, za ogrom wsparcia, który wszyscy razem przekazaliśmy tysiącom osób, dzieciom, których nigdy nie zapomnimy, których większość z nich na szczęście jest dzisiaj zdrowe i szczęśliwe, dorosłym, potrzebującym i zwierzętom. Tak się moje życie potoczyło, że wielokrotnie zanim trafiłem tu na tę piękną mównicę wraz z tysiącami ludzi w przestrzeni internetowej ratowałem i odnajdywałem domy dla wielu zwierząt, które zagubione i bezradne wałęsały się po całym kraju. Chciałem Wam naprawdę podziękować za to, że jesteście, trwacie i bardzo Wam za to dziękuję.

Dziś te słowa łamią serce.

Śmierć Łukasza Litewki. Lewica odwołuje wydarzenia

Lewica wydała również oświadczenie, że odwołuje wszystkie zaplanowane pierwszomajowe wydarzenia z powodu śmierci Łukasza Litewki.

W obliczu tragicznej śmierci naszego przyjaciela, Łukasza Litewki, podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wydarzeń pierwszomajowych organizowanych przez Lewicę w tym roku. Tego dnia nikt z nas nie będzie potrafił świętować. Pragniemy uczcić pamięć o człowieku, który całe swoje życie poświęcił pomocy słabszym i walce o lepsze jutro dla wszystkich. W tych niezwykle trudnych chwilach naszych myśli są przede wszystkim z rodziną i bliskimi Łukasza. Prosimy o wyrozumiałość wobec tej decyzji.

Zobacz także: