Karolina Gilon to ta uczestniczka "Top Model", której udało się zrobić karierę. Program pomógł jej pokazać się szerszej publiczności, co zaowocowało licznymi kontraktami reklamowymi oraz własnym programem. Na ostatnim pokazie Bizzu została przepytana przez naszą reporterkę co sądzi o nowej edycji "Top Model". Jak się okazało zna kilka uczestniczek, a u jednej nawet... spała! Mowa o siostrach Oliferuk, które zachwyciły w programie, mimo, iż nie dostały się do domu modelek. Co powiedziała na ich temat gwiazda? Posłuchajcie!

Karolina Gilon na 18. urodzinach "Wizaż.pl"