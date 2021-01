Justyna Żyła znowu uderza w Piotra Żyłą i Marcelinę Ziętek! Tym razem przeszła samą siebie?

W ostatnich tygodniach internauci byli świadkami powrotu konfliktu pomiędzy Justyną Żyłą a Piotrem Żyłą, który od czasu uch rozwodu, z życia prywatnego przeniósł się do mediów społecznościowych. Tym razem była żona słynnego skoczka narciarskiego poszła o krok dalej, i w mocnych słowach ponownie uderzyła w sportowca oraz jego partnerkę Marcelinę Ziętek, i to na łamach jednego z portali! Tym razem przeszła samą siebie?

Justyna Żyła nie odpuszcza Piotrowi Żyle i Marcelinie Ziętek

W ubiegłym tygodniu o Piotrze Żyle i Justynie Żyle ponownie zrobiło się głośno, a to za sprawą kolejnej afery z ich życia prywatnego, którą kobieta postanowiła nagłośnić za pomocą Instagrama. Była żona skoczka zdradziła, że ten odebrał jej samochód przez co nie ma jak wozić swojej córki na lekcje, przy czym poruszyła temat auta Marceliny Ziętek, a także zostawiła wymowny komentarz, pod postem jednego z dziennikarzy, sugerując, by przy zachwalaniu sportowca, nie zapomniał o samochodzie dla Karoliny. Jak się okazało, wyznanie rozpoczęło prawdziwą aferę, a internauci zaczęli atakować nową partnerkę Piotra Żyły. To jednak nie koniec, bo w Dniu Babci na swoim InstaStory Justyna Żyła skomentowała swoją byłą teściową, sugerując, że nie może na nią liczyć. Choć relacja szybko została usunięta, obserwatorzy nie przestali zadawać pytań, co takiego wydarzyło się tym razem. Justyna Żyła niechętnie komentowała ten incydent, jednak na łamach "Pudelka" postanowiła ponownie uderzyć w swojego ex małżonka i jego dziewczynę, komentując spory, do których ostatnio doszło pomiędzy całą trójką.

To świadczy o tym, jakimi są ludźmi - zakłamanymi i egoistycznymi. Ja pokazuję tylko prawdę, bo nie jestem osobą, która by komuś źle życzyła czy zrobiła coś złego - powiedziała.

Justyna Żyła dodała, że jej były mąż wyrządził jej wiele krzywd, a na koniec zwróciła się do Marceliny Ziętek, przypominając, że w tym wszystkim są również dzieci.

Życzę jej szczęścia. Niech ma ten miód. Ale o dzieciach niech pamięta - skomentowała.

Sądzicie, że życzenia Justyny Żyły są szczere? Czy Marcelina Ziętek i Piotr Żyła postanowią tym razem odpowiedzieć na jej zarzuty?

Justyna Żyła i Piotr Żyła byli małżeństwem przez 12 lat. Od czasu ich rozstania, internauci są świadkami konfliktu pomiędzy tą dwójką.

Kobieta postanowiła po raz kolejny skomentować byłego męża oraz jego nową partnerkę, aktorkę Marcelinę Ziętek.

Choć z początku Piotr Żyła ukrywał nowy związek przed mediami, dziś już wszyscy wiedzą, że odnalazł miłość. Czy zakochani skomentują ostatnie słowa Justyny Żyły?