Marcelina Ziętek z płaczem atakuje Justynę Żyłę. Była żona wmieszała w to córkę i psa od... Piotra Żyły! 

W sieci wybuchła kolejna awantura między byłą a obecną partnerką Piotra Żyły! Justyna Żyła podczas relacji na InstaStoies zdradziła, że jej były mąż kupił swojej córce uroczego pieska i pokazała zdjęcia, na których trzyma ślicznego szczeniaka, a to wyraźnie nie spodobało się Marcelinie Ziętek! Partnerka sportowca opublikowała emocjonalne nagranie w sieci, na którym się popłakała i nie musiała długo czekać na odpowiedź Justyny Żyły!

Justyna Żyła i Piotr Żyła zakończyli swoje małżeństwo pod koniec 2018 roku. Dziś skoczek narciarski jest szczęśliwy u boku Marceliny Ziętek, którą widzowie z pewnością doskonale znają z serialu "19+". Niestety, dziś chyba wszyscy wiedzą, że była i obecna partnerka Piotra Żyły zdecydowanie nie polubiły się. Panie już kilka razy wbijały sobie szpilę publikując w sieci wymowne wpisy i zdjęcia. Jakiś czas temu magazyn "Party" informował nawet, że jakiś czas temu Marcelina Ziętek pozwała Justynę Żyłę i skierowała sprawę do sądu!

Ostatnio wydawało się, że między Justyną Żyłą a Marceliną Ziętek emocje opadły. Niestety, teraz okazuje się, że była to tylko cisza przed burzą! Kilka godzin temu była żona Piotra Żyły pokazała na Instagramie zdjecia na których pozuje z uroczym pieskiem.

Instagram justynazyla

Informacja o nowym psie szybko dotarła do Marceliny Ziętek. Aktorka opublikowała w sieci emocjonalne nagranie!

Czy jak ktoś kupi sobie takiego samego psa jak ja, to będzie jak ja? Nie wydaje mi się. Takie pochopne decyzje są tak głupie, że mi się w głowie nie mieści, że ludzie są tak nieodpowiedzialni! Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z poprzednim psem, bo dokładnie wiem, co się z nim stało! Czy uważacie, że mały york to pies do budy? To może z tym pieskiem, będzie to samo?! Kaprysy, zachcianki, nie mieści mi się to w głowie, jak można być takim człowiekiem... Często piszecie, że chcielibyście mieć pieska takiego jak ja, że jest słodki, zabaweczka, a to jest żywe stworzenie i o niego trzeba dbać. O każdego pieska trzeba dbać. Gdybym miała taką możliwość to bym adoptowała pieska i to bez dwóch zdań, bo jestem za adopcją, poprzedniego też adoptowałam, bo był w złych warunkach i ten piesek to była przemyślana decyzja i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógł tak o sobie kupić psa dla zachcianki, dla zabawy... Serio?! Nie mam słów. Mam takie pytanie jeszcze na koniec, czy uważacie, że osoba, która trzyma małego psa na sznurze, przy budzie albo w ogóle na sznurze albo w garażu powinna mieć kolejnego psa? Bo mi się to nie mieści w głowie. Dopilnuję, żeby temu pieskowi się nic nie stało...- mówiła wyraźnie poruszona Marcelina Ziętek.