Julia Wieniawa jest jedną z największych gwiazd "Tańca z gwiazdami", który wrócił na antenę Polsatu po przerwie związanej z pandemią koronawirusa. Aktorka wróciła nie tylko do tanecznego show i na plan filmowy, okazuje się bowiem, że przez ostatni rok pracowała nad kolejnym ważnym dla niej projektem i już niebawem startuje z własną firmą kosmetyczną. Co prawda pandemia opóźniła premierę nowej marki Julii Wieniawy, ale dała też czas, aby lepiej przygotować się do zaistnienia na rynku. Julia Wieniawa podczas rozmowy z Party.pl zdradziła, że własna marka kosmetyczna od dzieciństwa była jej marzeniem, a teraz ma okazję i możliwości, aby je spełnić! Czy Julia Wieniawa testowała już swoje kosmetyki i czy planuje otworzyć też firmę odzieżową?

