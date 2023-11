2 z 5

Joanna Koroniewska przypomniała kampanię społeczną "Stop hejtom", jednocześnie apelując do rodziców, by obserwowali, co dzieje się z nich dziećmi. Aktorka podziękowała również swoim fanom za słowa wsparcia. Po publikacji hejterskich komentarzy, na profilu gwiazdy pojawiło się mnóstwo słów otuchy od wielbicieli.

- "Człowiek" zgłoszony i zablokowany. Kiedy parę miesięcy temu kręciliśmy kampanię "Stop hejtom" po ogromnie smutnej historii 13-latki, która najprawdopodobniej po internetowym hejcie popełniła samobójstwo myślałam jednak, że mnie osobiście już nic nie zaskoczy. Jednak nic bardziej mylnego. Pewnie każdego można złamać. Zawsze sobie tłumaczę w takich chwilach, że wszystko jest w życiu po coś. Może ktoś zastanowi się dwa razy zanim coś takiego chlapnie. A jeśli nie to przynajmniej próbujmy się tym nie przejmować. Pomyślmy też swoich dzieciach. Nie bagatelizujmy tematu. Obserwujmy je i dużo z nimi rozmawiajmy. Bo my, dorośli wiele umiemy sobie wytłumaczyć a z dziećmi naprawdę bywa bardzo różnie... Dziwne czasy nastały i bezkarność ludzka i wolność słowa nie zna granic. Ale bądźmy świadomi tego, że może to dotyczyć każdego z nas. Wyszło trochę moralizatorsko, ale jak uda się przestrzec choć jedną osobę to warto. Zawsze warto. Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia!!! Tu naprawdę kompletnie została przekroczona granica. Dziękuję Wam!!! - napisała Joanna Koroniewska.

