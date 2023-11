Tego nikt się nie spodziewał! Jarosław Bieniuk i Basia Kurdej-Szatan razem! Oczywiście w reklamie... ;) Parę połączył wspólny gust i miłość do New Balance. To właśnie marka zaprosiła Jarosława Bieniuka i Basię Kurdej-Szatan do udziału w kampanii "Dołącz do Rodziny New Balance". Były piłkarz i aktorka reklamują model 574.

Gdzie zobaczymy Jarosława Bieniuka i Basię Kurdej-Szatan?

Zdjęcia reklamowe Basi i Jarka trafią na witryny sklepów New Balance w całej Polsce. Jak się okazuje, nie zabraknie również digitalowej wersji kampanii na Facebooku, Youtube czy Instagramie. Już teraz można też zobaczyć wideo promujące model New Balance 574 z Jarosławem Bieniukiem i Basią Kurdej-Szatan.

Podoba się wam kampania z udziałem Jarosława i Basi?

