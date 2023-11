Izabela Janachowska niedawno po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się jej synek, któremu dała na imię Christopher. Niedawno chłopiec skończył miesiąc. Z tej okazji celebrytka zaprosiła do swojego domu kamery "Dzień Dobry TVN". Izabela Janachowska opowiedziała między innymi o tym, jak odnalazła się w roli mamy. Gwiazda TVN Style zdradziła także, co sądzi o publicznym karmieniu piersią...

Izabela Janachowska długo czekała na ten moment. Celebrytka przygotowała się w każdym calu na narodziny upragnionego dziecka. Mimo wszystko nieco inaczej wyobrażała sobie macierzyństwo. Izabela Janachowska była pewna, że po porodzie zatrudni nianię i będzie mogła normalnie umawiać się z koleżankami. Jednak rzeczywistość okazała się być nieco inna.

Zobacz także: O porodzie, urządzaniu pokoju dla dziecka i powrocie do formy! Izabela Janachowska w szczerym wywiadzie dla "Party"

Izabela Janachowska miała także obiekcję co do karmienia piersią.

Mnie to się do końca nie podoba. Jeżeli kobiety wystawiają gołe piersi w centrach handlowych, to jest dla mnie na granicy dobrego smaku. Gdybym musiała nakarmić małego w miejscu publicznym, to szukałabym ustronnego miejsca - powiedziała Izabela Janachowska.