Izabela Janachowska komentuje aferę z Pauliną Smaszcz. Czy ochłonęła po medialnej wojnie, którą wywołała była żona Macieja Kurzajewskiego? Zobaczcie nasz nowy wywiad z gwiazdą podczas 30-lecia Polsatu.

Reklama

Izabela Janachowska o aferze z Pauliną Smaszcz

Afera pomiędzy Pauliną Smaszcz i Izabelą Janachowską urosła do rangi medialnego skandalu. Niewinny komentarz prowadzącej "Tańca z Gwiazdami" wywołał oburzenie byłej żony Macieja Kurzajewskiego, która w ostry sposób rozprawiła się z koleżanką z show-biznesu w jednym z wywiadów. Padły słowa, że Izabela Janachowska "Wychodzi za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia". To był zaledwie wstęp do ostrej wymiany zdań między obiema paniami, a w obronie żony musiał stanąć sam Krzysztof Jabłoński. Paulina Smaszcz wyjaśniała, że jej atak na Izabelę Janachowską był tylko "pięknym za nadobne". Ta medialna kłótnia była jedną z chętniej komentowanych afer tego roku.

Jak z perspektywy czasu podchodzi do tego Izabela Janachowska? Gospodynię "Tańca z Gwiazdami" spotkaliśmy na hucznych urodzinach Polsatu i zdradziła nam, że widzi pewien plus:

Coś pięknego - podsumowała.

Co miała na myśli? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

Reklama

Zobacz także: Izabela Janachowska wyznaje miłość Krzysztofowi Jabłońskiemu. Fani: "Wyglądają Państwo jak z bajki"