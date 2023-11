O nie! Smutna wiadomość dla fanów "Drugiej szansy". W poniedziałek wielkanocny nie zobaczymy kolejnego odcinka hitu TVN z Małgorzatą Kożuchowską. Taką decyzję podjął TVN - wszystko ze względu na okres świąteczny.

"Druga szansa" - co możecie zobaczyć zamiast?

Co zatem będziemy mogli zobaczyć w TVN wieczorem? Po "Pogodzie" (19:35) i "Uwadze!" (19:45) przyjdzie czas dla maluchów (ale dla starszych też!). Równo o 20:00 będziecie mogli zobaczyć film animowany "W głowie się nie mieści". "W głowie się nie mieści" to film, który pokazuje co się dzieje w naszych głowach na przykładzie dziewczynki Riley - jej życiem kieruje pięć emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczyna przeprowadza się z rodzicami do San Francisco.

Dalsze losy Boreckiej zobaczycie dopiero 9 kwietnia.