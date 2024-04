Choć kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej nie jest tajemnicą, ostatnie doniesienia na temat jej działalności przestępczej wywołały szok w mediach. Celebrytka skazana m.in. za sutenerstwo niedawno zrezygnowała z udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Odwołała występ tuż przed ćwierćfinałem. Polsat nabrał wody w usta i jak na razie nie komentuje afery z byłą uczestniczką swojego byłego show. Teraz wszyscy odcinają się od celebrytki. Właśnie ujawniono zeznania kolejnej ofiary Kaźmierskiej. Magda K. cytowana przez Goniec.pl, wyznała, że Kaźmierska biła i zastraszała ją, gdy kobieta była w ciąży.

Kolejna ofiara Dagmary Kaźmierskiej

Mimo burzy w mediach produkcja „Tańca z gwiazdami” przemilczała aferę ws. Kaźmierskiej. Na razie stacja Polsat nie odnosi się do sprawy, jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie o kryminalnej przeszłości celebrytki będzie coraz głośniej. Serwis Goniec ujawnił zeznania kolejnej ofiary byłej uczestniczki tanecznego show, które pokazują skalę jej okrucieństwa.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Kaźmierska została skazana m.in. za „działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji”. Mimo tego Polsat zaproponował jej udział w „Tańcu z gwiazdami”. W dodatku celebrytka doszła aż do ćwierćfinału, z którego jednak zrezygnowała ze względu na – jak twierdzi – problemy zdrowotne.

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W trakcie śledztwa portal Goniec dotarł do zeznań Magdy K., która pracowała dla Dagmary Kaźmierskiej. Ofiara przekazała, że celebrytka stosowała wobec niej przemoc, gdy ta była w ciąży. Kobieta zaczęła pracę w agencji Kaźmierskiej, ponieważ dotknięta kryzysem bezdomności szukała pomocy. Była też samotną matką. Gdy po miesiącu próbowała odejść z klubu Heidi, zaczął się jej koszmar.

Kaźmierska groziła Magdzie K. ujawnieniem informacji o jej pracy w agencji towarzyskiej, co mogłoby doprowadzić do pozbawienia jej praw rodzicielskich. Nakładała na 23-latkę wysokie kary finansowe. Z czasem miała dopuszczać się także przemocy fizycznej wobec ciężarnej dziewczyny.

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Dagmara mówiła, że potnie mi twarz, ogoli na łyso, połamie ręce i nogi. I że nikt mnie potem nie pozna – czytamy w zeznaniach ujawnionych przez portal Goniec.

W nocy z 27 na 28 kwietnia 2008 roku Kaźmierska miała wtargnąć do mieszkania Magdy K. Kobieta wówczas spędzała czas ze swoim kolegą. Celebrytka miała wpaść w szał i skatować ciężarną ofiarę.

Złapali mnie. Heniek (przyp. red – pracownik Kaźmierskiej) trzymał mnie od tyłu za ręce, a Dagmara zaczęła być mnie z pięści po brzuchu, głowie i plecach. Zaczęła mnie też kopać po brzuchu – zeznała.

Przewróciłam się, leżałam, ale Dagmara dalej kopała i uderzała mnie pięścią w plecy. Biła aż do momentu, gdy zaczęłam się dusić. Po jakimś czasie Heniek powiedział, że już dość. Dopiero wtedy przestała – wyznała Magda K.

Kobieta krzyczała, że jest w ciąży, ale Kaźmierskiej to nie powstrzymało. Później celebrytka wiele razy stosowała przemoc wobec 23-latki. Miała nawet rzucić w nią ciężką, porcelanową popielniczką. Po porodzie, miała ją namówić do oddania drugiego dziecka do adopcji.

Jak informuje Goniec.pl:

Sąd Okręgowy w Świdnicy uznaje Dagmarę za winną pobicia Magdy, kwalifikując jej czyn jako popełniony związku z odebraniem wierzytelności oraz czerpania korzyści majątkowej z prostytuowania się przez kobietę. Podczas procesu Dagmara Kaźmierska nie przyznała się do pobicia Magdy K.

Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News

Stacje odcinają się od Dagmary Kaźmierskiej

Choć stacje związane z celebrytką nie komentują afery, pojawiają się już pierwsze ruchy, które świadczą o tym, że odcinają się od swojej gwiazdy. W miniony weekend TTV usunęło program „Królowe życia” z Playera. Oprócz tego z serwisu zniknęły też „Made in Maroko” z Kaźmierską oraz odcinek „Kuby Wojewódzkiego” z jej udziałem.

Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News

Natomiast w serwisie Polsat Box Go nie znajdziemy już show „Dagmara szuka męża”. Stacja nie wyemitowała również 27 kwietnia powtórki produkcji. Zamiast tego, widzowie obejrzeli serial „Gliniarze”. Przekazano też, że Kaźmierska nie pojawi się w finałowym odcinku „Tańca z gwiazdami”, w którym miały wystąpić wszystkie pary.

