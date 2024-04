Dagmara Kaźmierska milczała przez kilka dni po tym, jak pojawił się głośny artykuł na temat jej przestępczej przeszłości. Jednak teraz celebrytka postanowiła zwrócić się do fanów. Dagmara Kaźmierska opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym komentuje doniesienia na swój temat.

Oświadczenie Dagmary Kaźmierskiej

Ostatnio cała Polska żyła głośnym artykułem, który został opublikowany na portalu Goniec.pl. Ujawniono w nim zeznania ofiar Dagmary Kaźmierskiej, która miała m.in. zlecić gwałt, bić i przymuszać do prostytucji kobiety pracujące w swojej agencji. Przypominamy, że w przeszłości Kaźmierska została skazana m.in. za „działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji”. Jednak i tak stacje telewizyjne nawiązywały z nią współprace — a ostatnio jej udział w "Tańcu z gwiazdami" sprawił, że zrobiło się o niej jeszcze głośniej. Damara Kaźmierska do tej pory nie komentowała doniesień na swój temat, ale teraz przerwała milczenie. Na swoim Instagramie gwiazda "Królowych życia" opublikowała oświadczenie:

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekie , potrzebowałam się zmierzyćz tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić. Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!! Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki, jak nam go przedstawiają… — napisała Dagmara Kaźmierska.

Wpis Dagmary Kaźmierskiej podzielił internautów. Jedni cieszą się z powrotu celebrytki i starają się pocieszyć ją ciepłym słowem, natomiast inni ostro ją krytykują.

Tylko w Polsce kryminalistka, która zlecała gwałty na młodych dziewczynach, jest promowana w telewizji.

Czas na kolejny bestseller!!! Kochana karę odbyłaś, co było, to było! To już za nami

Weź kobieto, zniknij z życia publicznego raz na zawsze. Bandytko

Przecież to logiczne, że się Pani nie przyzna do tego, co najgorsze i będzie próbowała się wybronić. Myślę, że tylko głupi myślałby, że będzie inaczej … — czytamy dalej w komentarzach.

Obecnie cała Polska żyje aferą z Dagmarą Kaźmierska, a ona poleciała z synem na wakacje, czym chętnie dzieli się Conan na swoim Instagramie. Wygląda na to, że celebrytka musiała wyrwać się z kraju, by przemyśleć, to wszystko, co działo się w ostatnich dniach. Gwiazda "Królowych życia" obiecała, że niebawem opowie o wszystkim. A my czekamy na jej kolejne oświadczenie.

