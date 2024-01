Dagmara Kaźmierska aktualnie jest gwiazdą programu "Dagmara szuka męża" emitowanego w Polsacie. Nie wszyscy jednak wiedza, że "Królowa życia" miała już męża. Kim jest ojciec Conana Kaźmierskiego i czy ma kontakt z synem? Dagmara Kaźmierska o swoim pierwszym mężu, Pawle Kaźmierskim, mówi, że była to jej miłość życia. Co wiadomo o tej relacji?

Były mąż Dagmary Kaźmierskiej. Kim jest Paweł Kaźmierski?

Dagmara Kaźmierska i Paweł Kaźmierski byli małżeństwem przez 23 lata. "Królowa życia" wciąż wspomina byłego męża, jako miłość życia. To właśnie z nim doczekała się jedynego syna, Conana Kaźmierskiego. Tak wspominała czasy, gdy się poznali, miała wtedy zaledwie 19 lat.

Wiedziałam, kto to jest. Każdy znał Kaźmierskiego. Był u nas królem, ale do rządzenia rękę miał ciężką. Wszyscy się go bali. Chciałam być z Pawłem i nic poza tym nie było dla mnie ważne. Paweł dawał mi siłę i poczucie bezpieczeństwa. Uważałam, że to dużo w zamian za lojalność, która zresztą nic mnie nie kosztowała, bo i tak świata poza nim nie widziałam - mogliśmy przeczytać w jej autobiografii.

Początkowo żyli w związku na odległość. Chociaż nikt nie wierzył w tę miłość, wówczas przetrwała próbę czasu.

Przy Pawle czułam się jak królowa. Podobała mi się jego męska siła, imponowało mi to, że kiedy wchodziliśmy do knajpy, milkły nawet szepty. Bez jego wiedzy nic nie miało prawa wydarzyć się w Kłodzku i okolicach - pisała w książce Prawdziwa historia Królowej życia

Z kolei w rozmowie z "Faktem", o Pawle Kaźmierskim, Dagmara Kaźmierska mówiła:

To był mój mąż i moja prawdziwa miłość. Tak było i nie ma co tutaj gadać, że nie. Dał mi najpiękniejszą rzecz na świecie, czyli mojego syna. Nie miałam zbyt wielu mężczyzn w swoim życiu. Gdyby człowiek tak latał sobie z kwiatka na kwiatek, to mógłby porównywać. Tak naprawdę to z nim byłam najdłużej i nie da się nie myśleć o nim, będąc z kimś innym. Nie da się nie przyrównywać go do innych, bo on był zbyt wiele lat w moim życiu - mówiła w rozmowie z Faktem.

Dagmara Kaźmierska od czasów małżeństwa z Pawłem Kaźmierskim nigdy głośno nie potwierdziła, czy była w kolejnym związku. Przyznała, że trudno było jej kogoś znaleźć. Jakiś czas temu na Instagramie pisała:

Z Kaźmierskim byłam ponad 20 lat, więc nawet nikt nie śmiał spojrzeć w moją stronę. I chyba to się ciągnie w moim mieście dalej, bo koledzy mi mówią, że to chodzi o mojego męża. Ale on ma swoje życie, nie ma nic do mojego.

Za co siedział pierwszy mąż Dagmary Kaźmierskiej

W 2001 roku Paweł Kaźmierski miał zatarg z gangsterami z Wrocławia. Przed klubem w Kłodzku doszło do strzelaniny w wyniku, której zmarł Dariusz L. "Szpila". Mąż Dagmary Kaźmierskiej usłyszał zarzut zabójstwa. Wraz z "Królową życia" przez 4 lata ukrywali się w USA. Został zatrzymany po powrocie do Polski. Tak w swojej autobiografii wspominała moment zatrzymania męża:

Przyjechali kawalkadą. Mnóstwo wozów, karetka, policjanci z tarczami, z długą bronią. Kaźmierski, kiedy zobaczył, co się dzieje, stanął w oknie i podniósł ręce do góry: Nie strzelajcie! Tu jest dziecko! - krzyknął. Nie strzelili. Weszli na górę, skuli Pawła i wyprowadzili przed dom. Nie umiałam zachować spokoju jak mój mąż. Z żalu, niemocy, wściekłości, smutku, że go złapali, że tyle czasu się ukrywaliśmy i teraz wszystko trafia szlag, zaczęłam wrzeszczeć. Bluzgałam, krzyczałam, więc rzucili mnie na ziemię, skuli ręce z tyłu. Szarpałam się, sukienka bez ramiączek zsunęłam mi się z piersi, jakiś policjant próbował mi ją poprawić, żebym nie leżała tak półnaga

Niedługo później do więzienia trafiła również "Królowa życia". Dagmara Kaźmierska i Paweł Kaźmierski wzięli ślub w areszcie. Rozstali się jednak po wyjściu z więzienia:

Kilka lat później ja też poszłam za kraty, a kiedy wyszliśmy oboje, niemal jednocześnie, z naszego związku wiele nie zostało. W końcu pokłóciliśmy się o głupotę, o której dziś nawet nie chcę pamiętać, i rozstaliśmy się na dobre

Dagmara Kaźmierska i Paweł Kaźmierski wzięli ślub w więzieniu

Dagmara Kaźmierska ślub z Pawłem Kaźmierskim, który odbył się w więzieniu, wspominała w swojej książce "Prawdziwa historia królowej życia":

Był w areszcie, kiedy wzięliśmy ślub. Naszym świadkiem był mój brat, a świadkową Elka ''Czekolada'', moja serdeczna koleżanka, najstarsza prostytutka w mieście (...) Powiedzieliśmy sobie ''tak'' w gabinecie dyrektora przed urzędnikiem stanu cywilnego. Żeby mógł tam przyjechać, potrzebna była zgoda prokuratora. Wznieśliśmy toast bezalkoholowym szampanem

Dagmara Kaźmierska nie żywi urazy do pierwszego męża po rozstaniu. W wywiadzie z "Faktem" zapewniała, że mają dobre relacje nawet po latach.

Mamy piękne wspomnienia, których nikt nam nie zabierze. Każde z nas poszło w swoją stronę. Dobrze żyjemy ze sobą, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak? (...) Zawsze to powtarzam, bo nie wyobrażam, żebyśmy mieli drzeć koty z Kaźmierskim. To jest fajne u nas, że jakoś potrafimy ze sobą rozmawiać po tylu latach. Uważam, że dziecko zawsze będzie nas łączyło. Jeśli jest dziecko i dwoje normalnych ludzi, to dziecko będzie zawsze takim spoiwem. Tak to wygląda u mnie

Czy Conan Kaźmierski ma kontakt z ojcem?

Conan Kaźmierski był dzieckiem, gdy oboje jego rodziców trafili do więzienia. Ten czas był dla niego ogromną traumą. Dziś ma doskonały kontakt z Dagmarą Kaźmierską, swoją mamą. Jednak czy utrzymuje kontakt z Pawłem Kaźmierskim? W jednym z wywiadów z Party.pl, Conan Kaźmierski o kontaktach z ojcem mówił:

Neutralne... Mamy jakiś kontakt. (...) Lepszy kontakt mam z mamą.