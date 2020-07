Lara Gessler na swoim Instagramie pochwaliła się efektami bardzo odważnej sesji zdjęciowej! Przyszła mama zapozowała do zdjęć nago i to w samym centrum Warszawy! Na ulicach nie widać ludzi, a to dlatego, ze sesja została wykonana o... piątej rano. Zdania internautów na temat odważnych zdjęć córki Magdy Gessler są podzielone. Zobaczcie jak wygląda!

Zobacz także: Lara Gessler chwali się coraz większym ciążowym brzuszkiem! "Wszystko rośnie"

Lara Gessler w odważnej sesji zdjęciowej! Pozowała do nich nago w centrum Warszawy

Lara Gessler promienieje! Córka słynnej polskiej restauratorki, Magdy Gessler, jest już w zaawansowanej ciąży i niedługo powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Życiowym partnerem Lary i ojcem jej dziecka jest Piotr Szeląg, prawnik i właściciel jednej z warszawskich kancelarii. Para z niecierpliwością czeka na narodziny maleństwa, a sama Lara chętnie dzieli się z fanami kolejnymi zdjęciami, na których możemy zobaczyć jej rosnący ciążowy brzuszek.

Tym razem Lara Gessler zdecydowała się uwiecznić te wyjątkowe chwile podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej. Córka Magdy Gessler zdecydowała się jednak na bardzo odważne fotografie! Pozowała do nich nago i to w centrum Warszawy! Jej ciało na jednym ze zdjęć okrywa tylko płaszcz. Na drugiej fotografii widzimy zaś Larę tylko w majtkach i krótkiej kurtce, jej piersi zaś są odsłonięte. Sesja musiała odbyć się wcześnie rano, aby nikogo nie było na ulicy.

Fani córki Magdy Gessler podzielili się. Jedni są zachwyceni efektami sesji:

- Dopiero po komentarzach zorientowałam się, że jesteś nago 😮. Cudne zdjęcie i pamiątka 😍. Jakbym miała takie ciało w ciąży super, a nie wyglądała jak podwójny wieloryb to na pewno bym zrobiła sobie podobną sesję ❤️❤️ - Woooooow🔥 mocna przepiękna sesja! - No i po raz kolejny Kobieta rozwaliła system. Coś tak pięknego, gratuluje i szczerze zazdroszczę uchwycenia takiej chwili w tak oryginalny sposób. Chyba zdjęcie wędruje na moja tapetę 😋😍pozdrawiam i wszystkiego najlepszego ♥️♥️♥️

Drudzy zaś twierdzą, że fotografie są na tyle odważne, że powinny trafić jedynie do rodzinnego albumu.

- Piękne foto ale trafiłoby do mojej i męża szuflady nigdy na insta 🙈🙈🙈 - Przepraszam za szczerość....ale nie podoba mi się.😌 - "Troszkę" przesadzone Pani Laro. Czasem lepiej odsłonić mniej😉

Zobaczcie zatem te zdjęcia i oceńcie sami! Odważyłybyście się na taką sesję?

Córka Magdy Gessler wygląda w ciąży po prostu przepięknie! Niektórzy internauci jednak twierdzą, że tak odważna sesja nie powinna trafić na Instagram. Wy też tak uważacie?