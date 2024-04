Tak potężnej afery w polskim show-biznesie nie było od dawna. Od tygodnia w mediach pojawiają się szokujące doniesienia dotyczące mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, która dopiero co występowała w czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Portal Goniec.pl opublikował bowiem zeznania ofiar Kaźmierskiej, która m.in. miała przymuszać kobiety do prostytucji , bić je i zlecać gwałt. Informacje które wyszły na jaw przerażają, a sama Kaźmierska do tej pory nie odniosła się do medialnych doniesień na swój temat. Teraz wszystko wskazuje na to, że Dagmara w towarzystwie syna postanowiła wyjechać... na wakacje.

Dagmara Kaźmierska pojechała na wakacje?

Dagmara Kaźmierska nigdy nie ukrywała, że w przeszłości miała konflikt z prawem i publicznie wiadomo było, że była skazana m.in. za sutenerstwo. Jednak chyba nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co przeżywały ofiary Kaźmierskiej. Tydzień temu portal Goniec.pl, który dotarł do akt sprawy Dagmary opublikował zeznania kobiet, które przeżyły prawdziwe piekło. Według relacji jednej z kobiet z agencji Dagmary Kaźmierskiej była "Królowa życia" m.in. biła ją. W 2008 roku celebrytka miała wpaść do domu kobiety, która była w ciąży:

Złapali mnie. Heniek (przyp. red – pracownik Kaźmierskiej) trzymał mnie od tyłu za ręce, a Dagmara zaczęła być mnie z pięści po brzuchu, głowie i plecach. Zaczęła mnie też kopać po brzuchu zeznała kobieta.

Sama Dagmara Kaźmierska milczy i nie komentuje informacji na swój temat. Tylko w jednym z komentarzy na Instagramie Dagmara Kaźmierska porównała się do Tomasza Komendy i zapowiedziała, że niedługo odniesie się do sprawy. Teraz z kolei syn celebrytki pokazał nagranie z wakacji i wydaje się, że jest tam ze swoją matką.

Conan Kaźmierski wymownie wspierał matkę po tym, jak wybuchła afera z jej udziałem, a teraz opublikował krótkie nagranie z Egiptu i oznaczył w relacji Dagmarę Kaźmierską. Na nagraniu widać, blondynkę pływającą w basenie, która przypomina celebrytkę. Tak Dagmara Kaźmierska reaguje na szokujące doniesienia dotyczące jej kryminalnej przeszłości?

Warto przypomnieć, że według medialnych ustaleń Dagmara Kaźmierska nie pojawi się w finale "Tańca z Gwiazdami"- chociaż w ostatnim odcinku tradycyjnie już zawsze występują wszyscy uczestnicy danej edycji programu.

Myślicie, że Dagmara Kaźmierska przerwie milczenie i opublikuje oświadczenie w sprawie szokujących informacji na swój temat? Jedno jest pewne, stacje odcinają się do celebrytki i usuwają z sieci programy z jej udziałem.

