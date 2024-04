Po tygodniu milczenia Dagmara Kaźmierska wydała oświadczenie, w którym skomentowała szokujące informacje na temat swojej przeszłości. Tuż po odejściu z "Tańca z Gwiazdami" portal Goniec.pl opublikował mocny artykuł, w którym pojawiły się zeznania ofiar Dagmary Kaźmierskiej. Na jaw wówczas wyszło, jak celebrytka miała traktować kobiety, które pracowały w jej agencji. Nie brakowało przemocy fizycznej i psychicznej. Wczoraj wieczorem Dagmara Kaźmierska wydała oświadczenie, a internauci ruszyli z komentarzami. W sieci zawrzało!

Burza pod oświadczeniem Dagmary Kaźmierskiej

Chociaż Dagmara Kaźmierska nigdy nie ukrywała, że w przeszłości usłyszała wyrok za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji" to wiadomości, jakie wyszły na jaw w ostatnich dniach szokują wszystkich. Portal Goniec.pl informował, że Dagmara Kaźmierska zrobiła to kobiecie w ciąży- celebrytka miała bić ją brutalnie pobić. Po ujawnieniu szokujących informacji stacje telewizyjne odcięły się od celebrytki, a programy z jej udziałem spadły z anteny i zostały skasowane z sieci.

Wczoraj wieczorem Dagmara Kaźmierska przerwała milczenie i wydała oświadczenie. Celebrytka we wpisie opublikowanym na Instagramie tłumaczyła, dlaczego na kilka dni zniknęła.

(...) Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić napisała celebrytka.

Pod oświadczeniem Dagmary Kaźmierskiej zawrzało!

Pod oświadczeniem Dagmary Kaźmierskiej nie brakuje słów wsparcia, ale wygląda na to, że zdecydowana większość komentujących bardzo ostro ocenia celebrytkę i jej tłumaczenie. Internauci mocno podsumowali byłą "Królową życia".

Oszukała widzów, oszukała czytelników, nie mówiąc całej prawdy

Powinnaś przeprosić!

Prowadzenie agencji to jedno, ale znęcanie się nad kobietami to dla mnie przekroczenie granicy - a to ponoć było w aktach sprawy i tego również dotyczył prawomocny wyrok…

Jak można być taka bestią? I wyrządzać komuś taką krzywdę?

Uważam, że powinna Pani zniknąć z przestrzeni medialnej. Jest Pani może i sympatyczna, ale nic nie wymaże tego co Pani zrobiła. komentują internauci.

Są też zupełnie inne głosy. Fani cały czas wpierają Dagmarę:

Zawsze z Tobą

Nie jesteś sama

Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News

Celebrytka zapowiedziała, że wkrótce odniesie się do informacji o swojej mrocznej przeszłości. Myślicie, że to cokolwiek zmieni i Dagmara znów wróci do telewizji?

