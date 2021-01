Blanka Lipińska musi przeprosić za "transa"?! Internauci zarzucają jej transfobię!

Choć Blanka Lipińska dopiero co wróciła z rajskich wakacji, widać spokój nie był jej pisany. Autorka "365 dni" ostatnio pochwaliła się swoją metamorfozą i jak się okazuje, użyła przy tym dość niefortunnego wyrażenia. Mianowicie, podczas monologu na InstaStory gwiazda powiedziała, że w "ogromnych ustach", które były zasługą aparatu ortodontycznego, wyglądała "jak trans". Teraz internauci zarzucają jej dyskryminację osób transpłciowych, a Blanka Lipińska postanowiła wytłumaczyć się z tego na własny sposób. Przeprosiła? Nie do końca.

Internauci zarzucają Blance Lipińskiej transfobię

Choć media społecznościowe to idealne rozwiązanie, by nawiązywać i utrzymywać kontakt z fanami, okazuje się, że gdyby nie one, wiele afer nigdy by się nie wydarzyło. Niestety lub stety, wielokrotnie mogliśmy przekonać się o tym, że to, co raz znalazło się w internecie, nigdy nie zginie. A tym razem chodzi o piątkową wypowiedź Blanki Lipińskiej, dotyczącą jej wyglądu:

Jak widzicie, moja twarz wraca do normy, czyli moje ogromne usta, w których wyglądałam jak trans, zdecydowanie zmalały. Tak jak mówiłam, nie był to efekt powiększania, był to efekt aparatu. Po 5 miesiącach noszenia aparatu, jeszcze dwa tygodnie i mój wymarzony uśmiech będzie ze mną

Słowa autorki "365 dni" szybko zostały powielone przez portale, a tym samym dotarły do jeszcze szerszej grupy odbiorców, niż jej obserwatorzy. Jak się okazuje nie umknęły również aktywistom - Maji Staśko i Charkowi Novakowi, który sam jest trans mężczyzną i postanowił odnieść się do słów Blanki Lipińskiej.

Uwaga, na kolejnym slajdzie transfobia, następnie to skomentuję, ale mnie trzęsie ze złości i muszę to powiedzieć - opublikował na swoim InstaStory, po czym wrzucił nagranie wypowiedzi Blanki Lipińskiej.

Następnie opublikował relacje, na których bezpośrednio zwraca się do gwiazdy, podkreślając, że jej słowa to dyskryminacja osób transpłciowych i powielanie stereotypów.

Instagram

Jak na zarzuty zareagowała Blanka Lipińska? Na jej relacji na Instagramie pojawiła się kolejna wypowiedź, w której postanowiła wytłumaczyć się, z dość niefortunnych słów:

Moi kochani juz śpieszę wyjaśnić, dlaczego akurat nie wyglądam jak trans. No nie było to moje stwierdzenie, to był dosłowny cytat z dziesiątek tysięcy komentarzy. Kiedy założyłam aparat Polacy bardzo chętnie komentowali mój wygląd, również w sposób taki, który wskazywal na to, dosłownie, że wyglądam jak koleś i chciałabym wszystkie osoby trans przeprosić, bo może być wam przykro. Ale nie przepraszam was za siebie, przepraszam was za tych wszystkich ludzi, za wszystkie podle hieny w internecie, które czuja się bezkarne

Myślicie, że taka forma przeprosin wystarczy?

Zobacz także: Blanka Lipińska ma nowego partnera? Wiadomo, kto robi jej zdjęcia na Malediwach!

Blanka Lipińska opublikowała na Instagramie nagranie, na którym tłumaczy się ze swoich słów.

Instagram

Zdaniem gwiazdy to osoby, które powielają w internecie obraźliwe komentarze powinny przeprosić.